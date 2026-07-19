Tarot Weekly Horoscope 19-25 July 2026: तुला से मीन राशि तक, जानें कैसा रहेगा यह सप्ताह?

तुला राशि के लोगों के लिए सप्ताह थोड़ी चिंताएं बढ़ सकती हैं। दरअसल, इस हफ्ते आपको संतान पक्ष को लेकर चिंता रह सकती है लेकिन, पिता या बड़े भाई का सहयोग मिलेगा। किसी पारिवारिक आयोजन में भाग लेंगे। जिससे रिश्तों में मिठास आएगी। व्यापारियों वर्ग के लोग कोई नई डील मिल सकती है लेकिन, कानूनी मामलों में थोड़ा सावधानी जरूर रखें। आपके लिए यात्रा के योग भी बन रहे हैं आप किसी धार्मिक स्थल की यात्रा पर जा सकते हैं। लव लाइफ के मामले में आपके लिए सप्ताह खास रहने वाला है। आज आप नई आर्थिक योजनाएं बनेंगी और आपका सम्मान मिलेगा।