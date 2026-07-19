Saptahik Rashifal 19-25 July 2026: तुला से मीन राशि तक पढ़ें इस सप्ताह का राशिफल

मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह शुभता और सौभाग्य लिए हुए है। इस सप्ताह आपके जीवन में वे चीजें घट सकती हैं, जिसकी आप बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करते होंगे। इस सप्ताह आपके विरोधी आपके सामने नतमस्तक होकर समझौते की गुहार लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे किसी भी समझौते पर दस्तखत खूब समझ-बूझ कर ही करें अन्यथा बाद में परेशानी झेलनी पड़ सकती है। यदि आप बेरोजगार चल रहे थे तो आपको इस सप्ताह मनचाहा रोजगार मिल सकता है। व्यापारियों के लिए यह सप्ताह शुभ फल प्रदान करने वाला है। यदि आप कोई नया कारोबार करने की सोच रहे हैं तो उससे जुड़े धन की व्यवस्था अपने आप हो जाएगी। कोई आत्मीय व्यक्ति आपकी आर्थिक समस्या का समाधान निकालने में बड़ा मददगार साबित होगा। सप्ताह के उत्तरार्ध का समय आर्थिक दृष्टि से श्रेष्ठ कहा जाएगा। इस दौरान लंबे समय से लंबित कार्य पूरे होंगे। किसी बड़े कर्ज को चुकाने के बाद आप सुकून महसूस करेंगे। घर-परिवार में प्रेम और सामंजस्य बना रहेगा। किसी परिजन की विशेष उपलब्धि से मन प्रसन्न रहेगा। मीन राशि के जातक कुसंगति से बचें तथा स्वजनों की भावनाओं की कद्र करें।