Shani Vakri 2026: 27 जुलाई से शनि चलेंगे ‘उल्टी चाल’, इन 5 राशियों की बढ़ सकती है टेंशन

Shani Retrograde Effects on Zodiac Signs: ज्योतिष शास्त्र में शनि देव को न्याय का देवता और कर्मों का फल देने वाला माना जाता है। उनका असर इतना गहरा है कि जब भी वे चाल बदलते हैं, देश-दुनिया में उथल-पुथल मच जाती है। आगामी 27 जुलाई 2026 से शनि देव मेष राशि में वक्री (Shani Vakri 2026) यानी उल्टी चाल चलने वाले हैं। इस बार का यह बदलाव बेहद खास है क्योंकि मेष राशि (Aries) का स्वभाव जल्दबाजी और रिस्क लेने का है, जबकि शनि देव को धैर्य पसंद है। दोनों का यह टकराव कई लोगों की जिंदगी में मानसिक तनाव और करियर में ब्रेक जैसी समस्याएं ला सकता है। आइए पंडित प्रमोद शर्मा से जानते हैं कि इस दौरान किन 5 राशियों को सबसे ज्यादा सावधान रहना होगा।