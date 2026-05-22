Shani Vakri 2026: 27 जुलाई से शनि चलेंगे ‘उल्टी चाल’, इन 5 राशियों की बढ़ सकती है टेंशन

Shani Vakri 2026: शनि की वक्री चाल: अगले कुछ महीने इन राशियों को फूंक-फूंक कर रखना होगा कदम (फोटो सोर्स: AI@Gemini)
Shani Retrograde Effects on Zodiac Signs: ज्योतिष शास्त्र में शनि देव को न्याय का देवता और कर्मों का फल देने वाला माना जाता है। उनका असर इतना गहरा है कि जब भी वे चाल बदलते हैं, देश-दुनिया में उथल-पुथल मच जाती है। आगामी 27 जुलाई 2026 से शनि देव मेष राशि में वक्री (Shani Vakri 2026) यानी उल्टी चाल चलने वाले हैं। इस बार का यह बदलाव बेहद खास है क्योंकि मेष राशि (Aries) का स्वभाव जल्दबाजी और रिस्क लेने का है, जबकि शनि देव को धैर्य पसंद है। दोनों का यह टकराव कई लोगों की जिंदगी में मानसिक तनाव और करियर में ब्रेक जैसी समस्याएं ला सकता है। आइए पंडित प्रमोद शर्मा से जानते हैं कि इस दौरान किन 5 राशियों को सबसे ज्यादा सावधान रहना होगा।
शनि देव आपकी ही राशि में वक्री (Saturn Retrograde) होने जा रहे हैं, इसलिए सबसे सीधा असर आप पर ही पड़ेगा। आपके निजी कामों में अचानक देरी हो सकती है, जिससे आत्मविश्वास में कमी आएगी। इस दौरान गुस्से और वाणी पर नियंत्रण रखना बेहद जरूरी है। पैसों के मामले में कोई भी जोखिम भरा फैसला न लें, अन्यथा बड़ा नुकसान हो सकता है।
कर्क राशि के जातक स्वभाव से बेहद संवेदनशील होते हैं। शनि की यह चाल आपके मानसिक तनाव को बढ़ा सकती है। परिवार की जिम्मेदारियों का बोझ अचानक बढ़ने से आप थकान महसूस करेंगे। दूसरों की समस्याओं को अपने सिर पर लेने से बचें और कार्यक्षेत्र व निजी जीवन में संतुलन (Work-Life Balance) बनाकर चलें।
यह समय तुला राशि के जातकों के वैवाहिक जीवन और बिजनेस पार्टनरशिप की परीक्षा ले सकता है। ऑफिस में सहकर्मियों (Colleagues) का सहयोग कम मिलने से आपके काम अटक सकते हैं। हर किसी को खुश करने की कोशिश में अपना नुकसान न करें। कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले अनुभवी लोगों की सलाह जरूर लें।
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चूंकि शनि देव आपकी राशि के स्वामी हैं, इसलिए इस उलटी चाल का प्रभाव आपके ऊपर बहुत गहरा और व्यक्तिगत होगा। आपको महसूस हो सकता है कि आपके करियर की रफ्तार अचानक थम गई है। लेकिन याद रखें, धीमी प्रगति का मतलब असफलता नहीं है। खुद पर काम का जरूरत से ज्यादा बोझ न डालें।
कुंभ राशि के जातकों के लिए भी यह समय आत्ममंथन का रहेगा। आपकी बातों का गलत मतलब निकाला जा सकता है, जिससे कार्यस्थल पर विवाद होने की आशंका है। भविष्य की योजनाओं को लेकर मन में अनिश्चितता रहेगी। किसी से भी ऐसा कोई वादा न करें जिसे पूरा करना आपके लिए मुमकिन न हो।
ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, मेष राशि में शनि के वक्री होने से केवल इंसानों पर ही नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। इस दौरान देश की राजनीति में अचानक उथल-पुथल देखने को मिल सकती है। शेयर बाजार (Stock Market) में अप्रत्याशित उतार-चढ़ाव और रियल एस्टेट सेक्टर में मंदी या बड़े नीतिगत बदलाव होने की संभावना रहेगी। चूंकि लोग इस समय धैर्य खो सकते हैं, इसलिए सामाजिक तौर पर भी तनाव की स्थिति बन सकती है। यह समय डरने का नहीं, बल्कि अपनी पिछली गलतियों से सीखकर आगे बढ़ने का है।
यदि आपकी राशि भी इस वक्री चाल से प्रभावित हो रही है, तो ज्योतिष शास्त्र में इससे बचने के कुछ बेहद सरल और प्रभावी उपाय बताए गए हैं:
शनिवार का दान: शनिवार के दिन काली उड़द की दाल, काला कपड़ा या तिल के तेल का दान करना शुभ माना जाता है।
हनुमान चालीसा: नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें, क्योंकि हनुमान भक्तों पर शनि देव की कुदृष्टि नहीं पड़ती।
कर्मों में सुधार: असहाय, गरीब और जरूरतमंदों की मदद करें। किसी भी बेकसूर को न सताएं, क्योंकि शनि केवल कर्मों का हिसाब रखते हैं।
अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहाँ दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।
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