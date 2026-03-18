Shani Vakri 2026 : 138 दिनों तक इन 3 राशियों पर बरसेगी शनि कृपा, करियर और धन में बड़ा लाभ

Shani Vakri 2026 : ज्योतिष शास्त्र में कर्मफल दाता और न्याय के देवता माने जाने वाले शनि देव (Shani Vakri 2026) जब भी अपनी चाल बदलते हैं, तो पूरी दुनिया में हलचल मच जाती है। इस बार साल 2026 में कुछ ऐसा ही होने जा रहा है। 27 जुलाई 2026 को शनि देव मीन राशि में वक्री यानी उल्टी चाल शुरू करेंगे। (Saturn Retrograde 2026)