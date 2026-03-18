Shani Vakri 2026 : 138 दिनों तक इन 3 राशियों पर बरसेगी शनि कृपा, करियर और धन में बड़ा लाभ

शनि वक्री में किन राशियों को फायदा होगा : Saturn Retrograde 2026 (फोटो सोर्स: Gemini AI)astrology predictions
Shani Vakri 2026 : ज्योतिष शास्त्र में कर्मफल दाता और न्याय के देवता माने जाने वाले शनि देव (Shani Vakri 2026) जब भी अपनी चाल बदलते हैं, तो पूरी दुनिया में हलचल मच जाती है। इस बार साल 2026 में कुछ ऐसा ही होने जा रहा है। 27 जुलाई 2026 को शनि देव मीन राशि में वक्री यानी उल्टी चाल शुरू करेंगे। (Saturn Retrograde 2026)
शनि की यह टेढ़ी चाल (Shani Vakri 2026) पूरे 138 दिनों तक रहेगी और 11 दिसंबर 2026 को समाप्त होगी। सबसे खास बात यह है कि इस दौरान 8 नवंबर को खुशियों का त्योहार दिवाली भी मनाया जाएगा। ज्योतिषियों का मानना है कि शनि की यह अवस्था 3 खास राशियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं होने वाली है।
मेष राशि वालों के लिए यह समय करियर की पुरानी समस्याओं को जड़ से खत्म करने वाला साबित होगा।
फंसा हुआ पैसा: अगर आपका धन कहीं अटका हुआ है या आप कर्ज के बोझ से दबे हैं, तो शनि की उल्टी चाल आपको राहत दिलाएगी।
नौकरी में तरक्की: सैलरी बढ़ने के योग हैं, लेकिन ध्यान रहे—शॉर्टकट या गलत रास्तों से पैसा कमाने की कोशिश भारी पड़ सकती है। ईमानदारी ही आपको सफलता दिलाएगी।
अगर आप खुद का स्टार्टअप शुरू करने की सोच रहे हैं या पारिवारिक बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, तो यह 138 दिन आपके लिए सुनहरे हैं।
नई शुरुआत: नौकरीपेशा लोग भी इस दौरान बिजनेस की ओर कदम बढ़ा सकते हैं।
सुकून: मानसिक तनाव कम होगा और घर के बुजुर्गों की सेहत में सुधार देखने को मिलेगा।
मकर राशि वालों के लिए शनि का वक्री होना उनके आत्मविश्वास को सातवें आसमान पर ले जाएगा।
प्रीमियम जॉब: किसी बड़ी और नामी कंपनी से ऑफर मिल सकता है।
संपत्ति का सुख: अगर आप घर, फ्लैट या जमीन खरीदने का सपना देख रहे हैं, तो दिवाली तक आपकी यह इच्छा पूरी हो सकती है। आर्थिक स्थिति पहले से काफी मजबूत होगी।
अकसर लोग वक्री शब्द सुनकर डर जाते हैं, लेकिन असल में वक्री शनि का मतलब है कि वह अधिक बलवान हो गए हैं। यह समय उन लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है जिन्होंने अतीत में कड़ी मेहनत की है लेकिन उन्हें फल नहीं मिला। शनि अब पीछे मुड़कर आपके उन रुके हुए कामों को पूरा करने का मौका देंगे।
अनुशासन: शनि अनुशासन प्रिय हैं। सुबह जल्दी उठना और अपने काम के प्रति ईमानदार रहना आपको उनके प्रकोप से बचाएगा।
दान का महत्व: शनिवार के दिन काले तिल, तेल या काली उड़द की दाल का दान जरूरतमंदों को करें।
मजदूरों का सम्मान: शनि देव समाज के निचले तबके और मेहनतकश लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनका अपमान करने से बचें, वरना लाभ की जगह हानि हो सकती है।
सावधानी: 2026 में शनि मीन राशि में रहेंगे, जिसका अर्थ है कि मीन, कुंभ और मकर राशि पर साढ़ेसाती का प्रभाव रहेगा। इन राशियों को बड़े निवेश से पहले विशेषज्ञों की सलाह लेनी चाहिए।
अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहां दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।
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