Weekly Tarot Horoscope 25 To 31 May 2026: सिंह, कन्या और मेष राशि के लिए खास रहेगा सप्ताह, करियर और धन में मिल सकते हैं शुभ संकेत

Weekly Tarot Horoscope 25 To 31 May 2026 Aries to Virgo: मई 2026 का आखिरी सप्ताह कई राशियों के लिए नए अवसर और बदलाव लेकर आ सकता है। टैरो कार्ड्स के संकेत बता रहे हैं कि इस दौरान कुछ राशियों को करियर, धन और पारिवारिक जीवन में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं, जबकि कुछ लोगों को धैर्य और समझदारी के साथ आगे बढ़ने की सलाह दी गई है। यह सप्ताह रिश्तों, स्वास्थ्य और आर्थिक मामलों में भी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा के अनुसार, सिंह, कन्या और मेष राशि के जातकों के लिए यह समय खास रहने वाला है। जानिए 25 से 31 मई 2026 तक का साप्ताहिक टैरो राशिफल।