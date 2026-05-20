Rashifal, 21 May 2026: गुरु पुष्य योग में मेष, वृषभ और तुला राशि को मिल सकता है भाग्य का साथ, जानें 12 राशियों का भविष्यफल

Rashifal, 21 May 2026 (Photo Source: Chatgpt)
Tomorrow Horoscope, 21 May 2026: गुरुवार का दिन ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद शुभ और फलदायी माना जा रहा है। इस दिन गुरु पुष्य नक्षत्र, अमृतसिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग जैसे कई मंगलकारी संयोग बन रहे हैं, जिनका प्रभाव सभी 12 राशियों पर देखने को मिल सकता है। ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश भारद्वाज के अनुसार, चंद्रमा का कर्क राशि में गोचर और ग्रहों की विशेष स्थिति कई जातकों के लिए सफलता, सम्मान और नए अवसरों के द्वार खोल सकती है। वहीं आश्लेषा नक्षत्र, गण्ड योग और वृद्धि योग का प्रभाव कुछ राशियों के लिए भाग्यवृद्धि और आर्थिक लाभ के संकेत दे रहा है। ऐसे में जानिए मेष से मीन तक सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा कल का राशिफल।
आत्मसम्मान से जुड़े मुद्दों या पुराने किए गए वादों को पूरा करने के लिए पूर्व निर्धारित कार्यक्रम बदलने पड़ सकते हैं। दूसरों के शब्दजाल में फंसने से बचना होगा। माता-पिता के स्वास्थ्य को लेकर सावधानी रखनी होगी।
कार्यों में अपनी उपयोगिता सिद्ध करने के लिए कड़े परिश्रम से गुजरना पड़ सकता है। अंतर्दृष्टि का उपयोग परिस्थितियों को समझने में सहायक होगा। प्रतिष्ठा और सम्मान मिलने के योग बन रहे हैं। भाग्य का समर्थन मिलेगा।
भावनाओं को कार्यों पर हावी होने से रोकना होगा। आर्थिक मामलों में विशेष सावधानी रखने से समस्याओं से बचेंगे। यात्रा के दौरान स्वास्थ्य को लेकर सजग रहें और वाहन सावधानी से चलाएं।
सहज-सरल व्यवहार और नीतियों में स्पष्टता के कारण अलग पहचान बनाने में सफल रहेंगे। बड़ी जिम्मेदारियां लेने में थोड़ी घबराहट महसूस कर सकते हैं। विलासितापूर्ण जीवनशैली के प्रति आकर्षण बढ़ेगा।
अपेक्षित परिणाम मिलने में कठिनाई महसूस करेंगे। कार्यों की गति निर्धारित समय सीमा से पीछे चल सकती है। लापरवाही के आरोप लगने की संभावना रहेगी। विरोधियों के मनोभावों को समझकर रणनीति तय करनी होगी।
लाभ कमाने के बेहतर अवसरों के लिए संभावनाओं पर नजर रखनी होगी और त्वरित निर्णय लेने होंगे। शैक्षणिक कार्यों से जुड़े लोगों का ध्यान भावनात्मक गतिविधियों में लग सकता है।
कार्यस्थल पर सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। उच्च अधिकारियों के सहयोग से नए प्रभार मिल सकते हैं। पर्यटन और मनोरंजन के पहले से तय कार्यक्रमों के लिए समय निकालना मुश्किल रहेगा।
व्यवहार कुशलता और दूसरों के मन की बात समझने की क्षमता के आधार पर आज का दिन मददगार साबित होगा। अटके हुए कार्य गति पकड़ेंगे। रुका हुआ धन मिलने से राहत महसूस करेंगे।
आशंकाओं और तनाव के कारण अपने कार्यों में पूरी क्षमता का उपयोग करना मुश्किल रहेगा। विवाद की स्थिति में भाषा की मर्यादा बनाए रखें। माता-पिता के स्वास्थ्य के प्रति सावधानी रखने का दिन है। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा।
नए भावनात्मक रिश्ते बनने का समय है। तकनीकी और मशीनरी से जुड़े व्यवसाय में विशेष उन्नति के अवसर मिलेंगे। शारीरिक मेहनत करनी पड़ सकती है। धन निवेश करते समय सावधानी रखें।
चलते हुए कार्यों में व्यवधान आने की संभावना है। भावनात्मक रिश्तों से नकारात्मक ऊर्जा महसूस करेंगे। उच्च अधिकारियों की अधिकारवादी प्रवृत्ति से तनाव महसूस हो सकता है। यात्रा टालना बेहतर रहेगा।
शैक्षणिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। गुरुजनों का सानिध्य मिलेगा। अधूरे कार्य पूरे होने का समय है। राजनीति से जुड़े मामलों में जिम्मेदारी बढ़ सकती है। शेयर मार्केट से लाभ हो सकता है, लेकिन सावधानी बरतनी होगी।
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