Rashifal, 21 May 2026: गुरु पुष्य योग में मेष, वृषभ और तुला राशि को मिल सकता है भाग्य का साथ, जानें 12 राशियों का भविष्यफल

Tomorrow Horoscope, 21 May 2026: गुरुवार का दिन ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद शुभ और फलदायी माना जा रहा है। इस दिन गुरु पुष्य नक्षत्र, अमृतसिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग जैसे कई मंगलकारी संयोग बन रहे हैं, जिनका प्रभाव सभी 12 राशियों पर देखने को मिल सकता है। ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश भारद्वाज के अनुसार, चंद्रमा का कर्क राशि में गोचर और ग्रहों की विशेष स्थिति कई जातकों के लिए सफलता, सम्मान और नए अवसरों के द्वार खोल सकती है। वहीं आश्लेषा नक्षत्र, गण्ड योग और वृद्धि योग का प्रभाव कुछ राशियों के लिए भाग्यवृद्धि और आर्थिक लाभ के संकेत दे रहा है। ऐसे में जानिए मेष से मीन तक सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा कल का राशिफल।