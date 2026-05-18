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Lakshmi Narayan Yog 2026: बुध-शुक्र की शुभ युति से मिथुन समेत 4 राशियों की चमक सकती है किस्मत, करियर और धन में हो सकता है बड़ा फायदा

Budh Shukra Yuti 29 May 2026: ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की युति को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। साल 2026 में बनने जा रहा लक्ष्मी नारायण राजयोग कई राशियों के लिए शुभ संकेत लेकर आ रहा है।

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भारत

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MEGHA ROY

May 18, 2026

Mercury Venus conjunction 2026

लक्ष्मी नारायण राजयोग से किन राशियों को होगा लाभ|Chatgpt

Lakshmi Narayan Yog 2026: तीय ज्योतिष में ग्रहों के गोचर को विशेष महत्व दिया गया है। चूंकि बुध और शुक्र दोनों तीव्र गति से चलने वाले ग्रह हैं तथा सूर्य की गोचर राशि अथवा उसके आसपास की राशियों में रहते हैं, इसलिए इनकी युति को बेहद प्रभावशाली माना जाता है। अब यह संयोग बुध के मिथुन राशि में 29 मई 2026 को सुबह 11:40 बजे प्रवेश करने के साथ शुरू होगा, जो 8 जून 2026 को दोपहर 3:25 बजे तक प्रभावी रहेगा।

यह लक्ष्मी नारायण राजयोग कई लोगों के लिए धन, करियर और सफलता के नए दरवाजे खोल सकता है। जिन लोगों पर इसका प्रभाव अधिक रहेगा, उनके जीवन में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। हालांकि, सफलता का पूरा लाभ उठाने के लिए सही फैसले और संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा।

ज्योतिषाचार्य राजेंद्र मुंजाल के अनुसार, मई का अंत बेहद खास रहने वाला है। यह योग तब बनता है, जब बुद्धि और व्यापार के कारक बुध तथा धन-वैभव के कारक शुक्र एक ही राशि में आ जाते हैं। इस बार यह संयोग मिथुन राशि में बनने जा रहा है, जिसे आर्थिक उन्नति और करियर ग्रोथ के लिए बेहद शुभ माना जाता है।

क्या होता है लक्ष्मी नारायण राजयोग?

ज्योतिष में यह योग समृद्धि, सुख और सफलता का प्रतीक माना जाता है। बुध व्यक्ति की सोच, कम्युनिकेशन और बिजनेस स्किल्स को मजबूत करता है, जबकि शुक्र सुख-सुविधा, आकर्षण और धन का कारक होता है। जब ये दोनों ग्रह एक साथ आते हैं, तो व्यक्ति की निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होती है और नए अवसर मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं।

कब से कब तक रहेगा प्रभाव?

मई के अंतिम सप्ताह से लेकर लगभग 11 दिनों तक इसका प्रभाव अलग-अलग राशियों पर देखने को मिल सकता है। जिन लोगों की जन्म कुंडली में ये ग्रह शुभ स्थिति में होंगे, उनके लिए इसका असर और भी ज्यादा मजबूत रहेगा। इसका सीधा प्रभाव करियर, आर्थिक स्थिति और निजी जीवन पर पड़ेगा।

May Rashifal: इन राशियों पर रहेगी विशेष कृपा


मिथुन राशि

यह योग इसी राशि में बन रहा है, इसलिए इसका सबसे ज्यादा लाभ मिथुन राशि वालों को मिल सकता है। करियर में नई जिम्मेदारियां, प्रमोशन या नौकरी बदलने के मौके मिल सकते हैं। आत्मविश्वास बढ़ेगा और रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं।

तुला राशि

तुला राशि के लिए यह समय आर्थिक रूप से लाभदायक साबित हो सकता है। पुराने निवेश से फायदा मिल सकता है। खर्चों पर नियंत्रण रहेगा और रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी।

कन्या राशि

कन्या राशि के लोगों को करियर में नई दिशा मिल सकती है। नौकरी या बिजनेस में अचानक लाभ के योग बन रहे हैं। आपकी मेहनत का अच्छा फल मिलने की संभावना है।

सिंह राशि

सिंह राशि वालों के लिए भी यह योग सकारात्मक संकेत दे रहा है। लंबे समय से रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा और नई उपलब्धियां हासिल हो सकती हैं।

किन बातों का रखें ध्यान?

हालांकि यह योग बेहद शुभ माना जा रहा है, विशेष रूप से 2 जून तक, जब बुध, गुरु और शुक्र तीनों मिथुन राशि में ही गोचर करेंगे। लेकिन जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास या जल्दबाजी में लिए गए फैसले नुकसान भी दे सकते हैं। इसलिए इस दौरान सोच-समझकर निर्णय लेना और धन संबंधी मामलों में सावधानी बरतना जरूरी होगा।

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Updated on:

18 May 2026 04:00 pm

Published on:

18 May 2026 02:41 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Lakshmi Narayan Yog 2026: बुध-शुक्र की शुभ युति से मिथुन समेत 4 राशियों की चमक सकती है किस्मत, करियर और धन में हो सकता है बड़ा फायदा

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