Lakshmi Narayan Yog 2026: बुध-शुक्र की शुभ युति से मिथुन समेत 4 राशियों की चमक सकती है किस्मत, करियर और धन में हो सकता है बड़ा फायदा

Lakshmi Narayan Yog 2026: तीय ज्योतिष में ग्रहों के गोचर को विशेष महत्व दिया गया है। चूंकि बुध और शुक्र दोनों तीव्र गति से चलने वाले ग्रह हैं तथा सूर्य की गोचर राशि अथवा उसके आसपास की राशियों में रहते हैं, इसलिए इनकी युति को बेहद प्रभावशाली माना जाता है। अब यह संयोग बुध के मिथुन राशि में 29 मई 2026 को सुबह 11:40 बजे प्रवेश करने के साथ शुरू होगा, जो 8 जून 2026 को दोपहर 3:25 बजे तक प्रभावी रहेगा।