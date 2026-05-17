केतु नक्षत्र गोचर 2026: 29 मई से 30 जून तक मिथुन, कन्या और मीन राशि वालों की बढ़ सकती हैं परेशानियां

मिथुन राशि वालों के लिए यह समय थोड़ा उतार-चढ़ाव भरा रह सकता है। कार्यक्षेत्र में अचानक रुकावटें आ सकती हैं और बनते काम भी बिगड़ सकते हैं। कई बार मेहनत के बावजूद अपेक्षित परिणाम नहीं मिलेंगे, जिससे मानसिक तनाव बढ़ सकता है।

आर्थिक मामलों में भी सावधानी बरतने की जरूरत है। निवेश या नए व्यापारिक फैसले जल्दबाजी में लेने से नुकसान हो सकता है। इस दौरान किसी भी कागजी काम को बिना जांचे आगे न बढ़ाएं।