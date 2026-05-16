Kal Ka Rashifal 17 May 2026: धन लाभ, करियर और प्रेम के मामलों में इन राशियों की चमकेगी किस्मत, जानें शुभ रंग और अंक

Kal Ka Rashifal 17 May 2026: 17 मई 2026, रविवार का दिन कई राशियों के लिए नई उम्मीदें और शुभ अवसर लेकर आ सकता है। ग्रह-नक्षत्रों की बदलती चाल का असर करियर, धन, प्रेम और पारिवारिक जीवन पर देखने को मिलेगा। कुछ राशियों को आर्थिक मामलों में बड़ा लाभ मिलने के संकेत हैं, वहीं कुछ लोगों को अपने फैसलों में सावधानी बरतने की जरूरत होगी। प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य Pandit Mukesh Bhardwaj के अनुसार, यह दिन सकारात्मक ऊर्जा, आत्मविश्वास और नए अवसरों का संकेत दे रहा है। आइए जानते हैं मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का कल का राशिफल, शुभ रंग और शुभ अंक।