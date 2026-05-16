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Kal Ka Rashifal 17 May 2026: धन लाभ, करियर और प्रेम के मामलों में इन राशियों की चमकेगी किस्मत, जानें शुभ रंग और अंक

Rashifal 17 May 2026: 17 मई रविवार का दिन 12 राशियों के लिए ग्रह-नक्षत्रों की विशेष चाल के कारण महत्वपूर्ण रहने वाला है। कुछ राशियों को धन और करियर में सफलता मिलेगी, जबकि कुछ लोगों को रिश्तों और स्वास्थ्य के मामलों में सावधानी बरतनी होगी।

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भारत

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MEGHA ROY

May 16, 2026

17 May Rashifal

Horoscope Today 17 May 2026|Chatgpt

Kal Ka Rashifal 17 May 2026: 17 मई 2026, रविवार का दिन कई राशियों के लिए नई उम्मीदें और शुभ अवसर लेकर आ सकता है। ग्रह-नक्षत्रों की बदलती चाल का असर करियर, धन, प्रेम और पारिवारिक जीवन पर देखने को मिलेगा। कुछ राशियों को आर्थिक मामलों में बड़ा लाभ मिलने के संकेत हैं, वहीं कुछ लोगों को अपने फैसलों में सावधानी बरतने की जरूरत होगी। प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य Pandit Mukesh Bhardwaj के अनुसार, यह दिन सकारात्मक ऊर्जा, आत्मविश्वास और नए अवसरों का संकेत दे रहा है। आइए जानते हैं मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का कल का राशिफल, शुभ रंग और शुभ अंक।

मेष राशिफल (Aries Kal Ka Rashifal)

व्यावसायिक वार्ताएं सफल रहेंगी। घर के रिनोवेशन की प्लानिंग आगे बढ़ सकती है। बचत को जोखिम में डालने से बचना होगा। स्वास्थ्य की पुरानी समस्याएं फिर से उभरने की संभावना है, इसलिए लापरवाही न करें।

शुभ रंग: येलो | शुभ अंक: 8

वृषभ राशिफल (Taurus Kal Ka Rashifal)

उमंग और उल्लास से भरा दिन रह सकता है। किसी खास उद्देश्य की पूर्ति के लिए भावनात्मक तीव्रता महसूस करेंगे। अपने व्यवहार से दूसरों को ठेस पहुंचाने से बचें। भाई-बहनों से मुलाकात सुखद रहेगी।

शुभ रंग: पीच | शुभ अंक: 4

मिथुन राशिफल (Gemini Kal Ka Rashifal)

कार्यों में अनिश्चितता की स्थिति बनी रह सकती है। जवाबदेही बढ़ सकती है और वादों पर खरा उतरना मुश्किल रहेगा। प्रेम संबंधों से सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। खर्चों पर नियंत्रण रखना कठिन हो सकता है।

शुभ रंग: ऑफ व्हाइट | शुभ अंक: 1

कर्क राशिफल (Cancer Kal Ka Rashifal)

धन लाभ के अवसरों का सही तरीके से लाभ उठाना होगा। लापरवाही और अति उत्साह से बचें। भावनात्मक रिश्तों में तनाव की स्थिति बन सकती है। शिक्षा और एकाग्रता से जुड़े विषयों में परेशानी महसूस हो सकती है।

शुभ रंग: केसरिया | शुभ अंक: 9

सिंह राशिफल (Leo Kal Ka Rashifal)

पूर्व में तय किए गए लक्ष्यों को पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। दूसरों के प्रभाव से निकलकर आत्मनिर्भर बनने के प्रयास सफल होंगे। प्रेम संबंधों में साथी से बातचीत के दौरान अधिकार जताने से बचें।

शुभ रंग: ऑरेंज | शुभ अंक: 7

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Tomorrow)

अपने कार्यों और निर्णयों से सभी को प्रभावित करेंगे। सफलता में भाग्य का भी योगदान रहेगा। उच्च अधिकारियों से सम्मान मिलेगा। स्थान परिवर्तन की संभावना बन रही है। संतान से जुड़ी सूचनाओं का सही विश्लेषण करना होगा।

शुभ रंग: ग्रे | शुभ अंक: 3

तुला राशिफल (Libra Horoscope Tomorrow)

कार्यों में सफलता के लिए कूटनीति और चतुराई दिखानी होगी। कठिन समस्याओं में अंतर्दृष्टि आपके काम आएगी। अपनी गुप्त बातें दूसरों के सामने प्रकट करने से बचें। माता-पिता के साथ वार्तालाप सुखद रहेगा।

शुभ रंग: पर्पल | शुभ अंक: 1

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Tomorrow)

व्यावसायिक वार्ताओं में जरूरत से ज्यादा कठोर रवैया परेशानी में डाल सकता है। मित्रों या साझेदारों के सहयोग से लाभ मिलने की संभावना है। तकनीकी दक्षता बढ़ाने के लिए प्रयास करते रहें।

शुभ रंग: रेड | शुभ अंक: 6

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Tomorrow)

निकट संबंधों को लेकर मन में आशंका रह सकती है। दूसरों की बातों पर भरोसा करने से पहले जांच-पड़ताल अवश्य करें। बैंकिंग और निवेश के क्षेत्र में कार्य करने वालों को विशेष सावधानी बरतनी होगी।

शुभ रंग: सिल्वर | शुभ अंक: 2

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Tomorrow)

जीवन में सुविधाएं बढ़ेंगी। पर्यटन और यात्रा की योजनाएं बन सकती हैं। व्यावसायिक वार्तालाप का परिणाम आपके पक्ष में रहेगा। भाग्य के सहयोग से रोजगार में वृद्धि के प्रयास सफल होंगे।

शुभ रंग: पिंक | शुभ अंक: 8

कुम्भ राशिफल (Aquarius Horoscope Tomorrow)

योजना बनाकर किए गए कार्यों में जल्दी सफलता मिलेगी। भावनात्मक संबंधों में रोजगार से जुड़ी मदद करनी पड़ सकती है। संपत्ति विवाद सुलझाने के प्रयास सफल होंगे। अभिभावकों का सहयोग भी मिलेगा।

शुभ रंग: डार्क ब्राउन | शुभ अंक: 5

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Tomorrow)

कार्यस्थल पर परिस्थितियां अनुकूल रहने की संभावना है। उच्च अधिकारियों का विश्वास और अधिक मजबूत होगा। प्रेम संबंधों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता को महत्व देना रिश्तों को मजबूत बनाएगा। यात्रा सुखद रह सकती है।

शुभ रंग: डार्क येलो | शुभ अंक: 6

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Published on:

16 May 2026 11:14 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Kal Ka Rashifal 17 May 2026: धन लाभ, करियर और प्रेम के मामलों में इन राशियों की चमकेगी किस्मत, जानें शुभ रंग और अंक

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