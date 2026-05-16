टैरो साप्ताहिक राशिफल (17 से 23 मई 2026): वृश्चिक, कुंभ और मकर राशि के लिए नए अवसरों का सप्ताह

Saptahik Tarot Rashifal 17-23 May 2026: 17 से 23 मई 2026 का यह सप्ताह कई राशियों के जीवन में नए अवसर, भावनात्मक बदलाव और महत्वपूर्ण निर्णय लेकर आ सकता है। टैरो कार्ड्स की ऊर्जा संकेत दे रही है कि इस दौरान कुछ लोगों को करियर में सफलता मिलेगी, तो कुछ को रिश्तों और मानसिक संतुलन पर विशेष ध्यान देना होगा। वृश्चिक, कुंभ और मकर राशि वालों के लिए यह सप्ताह खास तौर पर प्रगति और नई शुरुआत के संकेत दे रहा है।टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा के अनुसार, ग्रहों और ऊर्जा का यह प्रभाव कई राशियों के जीवन की दिशा बदल सकता है। आइए जानते हैं कुंभ से मीन समेत सभी राशियों का साप्ताहिक टैरो राशिफल और क्या कहते हैं आपके कार्ड्स।