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टैरो साप्ताहिक राशिफल (17 से 23 मई 2026): वृश्चिक, कुंभ और मकर राशि के लिए नए अवसरों का सप्ताह

Tarot Rashifal 17-23 May 2026: 17 से 23 मई 2026 का यह सप्ताह कई राशियों के लिए नए अवसर और बड़े बदलाव लेकर आ सकता है। जानें सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा यह सप्ताह।

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भारत

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MEGHA ROY

May 16, 2026

Tarot Weekly Rashifal 2026

टैरो साप्ताहिक राशिफल 17 से 23 मई 2026|Chatgpt

Saptahik Tarot Rashifal 17-23 May 2026: 17 से 23 मई 2026 का यह सप्ताह कई राशियों के जीवन में नए अवसर, भावनात्मक बदलाव और महत्वपूर्ण निर्णय लेकर आ सकता है। टैरो कार्ड्स की ऊर्जा संकेत दे रही है कि इस दौरान कुछ लोगों को करियर में सफलता मिलेगी, तो कुछ को रिश्तों और मानसिक संतुलन पर विशेष ध्यान देना होगा। वृश्चिक, कुंभ और मकर राशि वालों के लिए यह सप्ताह खास तौर पर प्रगति और नई शुरुआत के संकेत दे रहा है।टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा के अनुसार, ग्रहों और ऊर्जा का यह प्रभाव कई राशियों के जीवन की दिशा बदल सकता है। आइए जानते हैं कुंभ से मीन समेत सभी राशियों का साप्ताहिक टैरो राशिफल और क्या कहते हैं आपके कार्ड्स।

तुला टैरो साप्ताहिक राशिफल

इस सप्ताह तुला राशि वालों के सामने सबसे बड़ी परीक्षा भावनात्मक और व्यावहारिक जिम्मेदारियों के बीच तालमेल बैठाने की रहेगी। परिवार और काम दोनों ही आपकी प्राथमिकता बन सकते हैं, जिससे मानसिक दबाव महसूस होगा। हालांकि, यदि आप धैर्य और संतुलन बनाए रखेंगे तो परिस्थितियां धीरे-धीरे आपके पक्ष में आने लगेंगी।

दूसरों की उम्मीदों को पूरा करते-करते खुद को नजरअंदाज न करें। थोड़ा समय अपने लिए भी निकालें। संगीत, कला या किसी रचनात्मक गतिविधि में मन लगाने से मानसिक शांति मिलेगी। सप्ताहांत में लिया गया कोई फैसला भविष्य में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।

वृश्चिक टैरो साप्ताहिक राशिफल

वृश्चिक राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह आंतरिक परिवर्तन और नई सोच लेकर आ रहा है। आप किसी पुरानी आदत, रिश्ते या विचार से बाहर निकलने का निर्णय ले सकते हैं। शुरुआत में यह बदलाव थोड़ा असहज लगेगा, लेकिन यही परिवर्तन आगे चलकर आपके लिए नई संभावनाओं के द्वार खोलेगा।

कार्यस्थल पर भी आप नई दिशा तलाश सकते हैं। लंबे समय से मन में चल रहा असंतोष अब खत्म होने की ओर बढ़ेगा। ध्यान और आत्मचिंतन आपको मानसिक मजबूती देगा। यह सप्ताह आपके जीवन में एक नई शुरुआत का संकेत बन सकता है।

धनु राशि टैरो साप्ताहिक राशिफल

धनु राशि वालों के लिए यह सप्ताह उत्साह और नई संभावनाओं से भरपूर रहेगा। करियर में नए अवसर मिल सकते हैं और आपके विचारों की सराहना होगी। यदि आप कोई नया कौशल सीखना चाहते हैं या यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो समय अनुकूल है।

सामाजिक जीवन भी सक्रिय रहेगा और किसी खास व्यक्ति से प्रेरणा मिल सकती है। हालांकि, अपनी ऊर्जा को सही दिशा देना जरूरी होगा, वरना कई काम एक साथ संभालना मुश्किल हो सकता है। परिवार या पुराने मित्रों से जुड़ी कोई अच्छी खबर मन खुश कर सकती है।

मकर राशि टैरो साप्ताहिक राशिफल

मकर राशि वालों के लिए यह सप्ताह स्थिरता और भविष्य की योजनाओं पर काम करने का है। करियर और आर्थिक मामलों में आप गंभीरता से फैसले ले सकते हैं। लंबे समय से सोच रहे किसी निवेश या नए प्रोजेक्ट की शुरुआत के लिए समय अच्छा रहेगा।

हालांकि, जिम्मेदारियों का दबाव मानसिक और शारीरिक थकान बढ़ा सकता है। इसलिए स्वास्थ्य को नजरअंदाज न करें। किसी वरिष्ठ या अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके लिए फायदेमंद साबित होगी।

कुंभ टैरो साप्ताहिक राशिफल

कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह नए विचारों और सामाजिक सक्रियता का रहेगा। आप किसी टीम प्रोजेक्ट या सामाजिक कार्य में हिस्सा ले सकते हैं। आपकी सोच और नेतृत्व क्षमता लोगों को प्रभावित करेगी।

ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या डिजिटल माध्यम से आपको नई पहचान मिल सकती है। किसी मित्र या सहयोगी के साथ बनाई गई योजना भविष्य में लाभदायक साबित होगी। सामूहिक प्रयासों में सफलता मिलने के योग हैं।

मीन टैरो साप्ताहिक राशिफल

मीन राशि वालों के लिए यह सप्ताह मानसिक शांति और भावनात्मक स्पष्टता लेकर आएगा। लंबे समय से जिन बातों को लेकर मन उलझा हुआ था, उनमें अब समाधान नजर आने लगेगा। ध्यान, योग और रचनात्मक कार्यों में मन लगेगा।

पुरानी यादें भावुक कर सकती हैं, लेकिन वही आपको नई प्रेरणा भी देंगी। परिवार के साथ समय बिताने से रिश्तों में मधुरता आएगी और पुराने मतभेद दूर हो सकते हैं। सप्ताह का अंत आत्मिक संतुलन और सकारात्मक ऊर्जा के साथ होगा।

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Published on:

16 May 2026 04:00 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / टैरो साप्ताहिक राशिफल (17 से 23 मई 2026): वृश्चिक, कुंभ और मकर राशि के लिए नए अवसरों का सप्ताह

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