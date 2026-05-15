Kal Ka Rashifal 16 May 2026: मिथुन, तुला और धनु राशि वालों के लिए खुशखबरी लेकर आएगा शनिवार

Kal Ka Rashifal 16 May 2026: अमावस्या तिथि, भरणी नक्षत्र और सौभाग्य योग के विशेष संयोग में 16 मई 2026 का दिन कई राशियों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति करियर, धन, पारिवारिक जीवन और भावनात्मक संबंधों पर गहरा प्रभाव डाल सकती है। इस दिन मिथुन, तुला और धनु राशि वालों को भाग्य का अच्छा सहयोग मिलने के संकेत हैं, जबकि कुछ राशियों को निर्णय लेते समय विशेष सावधानी बरतनी होगी। दिशा शूल, राहुकाल और शुभ योग को ध्यान में रखकर किए गए कार्य अधिक लाभदायक साबित हो सकते हैं। प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश भारद्वाज के अनुसार, यह दिन सकारात्मक ऊर्जा और नए अवसरों का संकेत दे रहा है।