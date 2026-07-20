Saptahik Rashifal 20 July to 26 July 2026: तुला से मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा यह सप्ताह?

तुला राशि वाले अत्यंत हृदय स्पर्शी और जीवन को सकारात्मक रूप से बदल देने वाले आध्यात्मिक अनुभव से गुजरेंगे। किसी भी स्तर पर समझौता करने से बचें। कार्य के संपन्न होने से आत्मविश्वास बढ़ेगा और मन खुश रहेगा। आर्थिक मामलों में प्रगति होगी। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। व्यक्तिगत और पेशेवर मामलों में बीते कल को पीछे छोड़ नई शुरुआत करेंगे। जीवन में जीने के नए आयाम मिलेंगे। कार्य से जुड़ी यात्रा सफल एवं लाभदायक रहेगी। तन मन और आत्मा सामंजस्य में रहेंगे। संतुष्टि का अनुभव करेंगे। व्यापार में सफलता मिलेगी। भौतिक रचनात्मक और सांसारिक पहलुओं से लाभ हासिल होगा। लंबे समय से चली आ रही। योजनाएं अब सफलता की ओर बढ़ेंगे।