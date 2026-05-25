Padmini Ekadashi 2026: राजा कीर्तिवीर्य और रानी पद्मिनी की अमर कथा, जानें शुभ मुहूर्त और उपाय

Padmini Ekadashi 2026: सनातन धर्म में एकादशी व्रत का महत्व किसी से छिपा नहीं है, लेकिन जब यह एकादशी पुरुषोत्तम मास (Purushottam Maas) यानी अधिक मास (Adhik Maas) में आती है, तो इसका महत्व हजार गुना बढ़ जाता है। इस साल 27 मई 2026, बुधवार को बेहद दुर्लभ पद्मिनी एकादशी पड़ रही है। धार्मिक मान्यता है कि जो व्यक्ति इस दिन पूरी श्रद्धा से भगवान विष्णु की आराधना करता है, उसके जीवन से दरिद्रता और दुखों का हमेशा के लिए अंत हो जाता है। अगर आप भी लंबे समय से किसी मानसिक, शारीरिक या आर्थिक परेशानी से जूझ रहे हैं, तो यह दिन आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है।