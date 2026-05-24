Nautapa 2026: सूर्य का रोहिणी में मंगल प्रवेश: क्या कल से शुरू होने वाला नौतपा लाएगा रिकॉर्ड तोड़ गर्मी?

इस बार रोहिणी का निवास समुद्र में है। समुद्र चूंकि जल आपूर्ति का विशेष आकाशीय केंद्र माना गया है, अर्थात वाष्प बनकर के बादल बनने की प्राकृतिक ताकत रहती है। इस दृष्टि से रोहिणी का प्रभाव समुद्र में होने से उत्तम वृष्टि के संकेत दे रहा है। इस बार समय का निवास माली के यहां है। ऐसा कहा जाता है कि माली का घर वर्षा ऋतु के शुभागमन के लिए उत्तम माना गया है। इस दृष्टि से भी वृष्टि अच्छी होगी।