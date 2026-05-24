Kamala Ekadashi 2026: कमला एकादशी कब है? जानें सही तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और व्रत कथा

इस पावन दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि के बाद भगवान विष्णु की विधि-विधान से पूजा करें। व्रती को इस दिन यथासंभव निर्जल व्रत रखकर विष्णु पुराण का पाठ करना चाहिए या श्रवण करना चाहिए। एकादशी की रात में भजन-कीर्तन करते हुए जागरण करना बेहद शुभ माना जाता है। रात के प्रति पहर में भगवान विष्णु और शिव जी की संयुक्त पूजा करें। अगले दिन यानी द्वादशी को सुबह पुनः पूजा करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं, दान-दक्षिणा दें और फिर अपने व्रत का पारण करें। माना जाता है कि इस व्रत का पालन करने वाला वैकुंठ धाम को जाता है।