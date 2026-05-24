Shukra Ketu Yuti 2026: इन राशियों को हो सकता है धन लाभ, रिश्तों में आएंगे उतार-चढ़ाव

Shukra Ketu Gochar 2026: इन राशियों को हो सकता है धन लाभ, करियर में भी तरक्की के संकेत (फोटो सोर्स: AI@Gemini)
Shukra Ketu Gochar 2026: वैदिक ज्योतिष में ग्रहों का राशि परिवर्तन हमेशा से ही मानव जीवन को प्रभावित करता रहा है, लेकिन जब दो बिल्कुल विपरीत स्वभाव वाले ग्रह एक साथ आ जाएं, तो धमाका होना तय है। साल 2026 में सिंह राशि (Leo) में कुछ ऐसा ही अनोखा नजारा दिखने वाला है। यहां धन, वैभव और रोमांस के कारक शुक्र (Venus) की मुलाकात, वैराग्य और अध्यात्म के रहस्यमयी ग्रह केतु (Ketu) से होने जा रही है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, इस दुर्लभ युति (Conjunction) का असर हर व्यक्ति के जीवन पर गहराई से पड़ेगा। आइए जानते हैं पंडित प्रमोद शर्मा से यह ग्रहों का खेल आपके लिए क्या लेकर आ रहा है।
शास्त्रों में शुक्र को सुख, सुंदरता, प्रेम और ऐश्वर्य का स्वामी कहा जाता है। इसके उलट, केतु वो ग्रह है जो रहस्य, अलगााव और तटस्थता लेकर आता है। जब 4 जुलाई 2026 को दोनों सिंह राशि में एक साथ होंगे, तो जाहिर सी बात है कि भौतिक सुखों और आध्यात्मिक झुकाव के बीच जोरदार टकराव देखने को मिल सकती है। इस वक्त आपके लिए असली परीक्षा संतुलन बनाए रखने की ही होगी।
पंडित प्रमोद शर्मा के अनुसार कुछ राशियों की किस्मत चमक सकती है। शुक्र-केतु की इस युति के चलते कई लोगों की जिंदगी में नए सकारात्मक मोड़ आ सकते हैं
आखिर में, 2026 का ये शुक्र–केतु मिलन आपको कई जरूरी सबक भी सिखा जाएगा। धैर्य रखिए, समझदारी दिखाइए तो ये ज्योतिषीय उलटफेर भी आपके ही हक में काम कर सकता है।
अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहाँ दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।
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