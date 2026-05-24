Shukra Ketu Yuti 2026: इन राशियों को हो सकता है धन लाभ, रिश्तों में आएंगे उतार-चढ़ाव

Shukra Ketu Gochar 2026: वैदिक ज्योतिष में ग्रहों का राशि परिवर्तन हमेशा से ही मानव जीवन को प्रभावित करता रहा है, लेकिन जब दो बिल्कुल विपरीत स्वभाव वाले ग्रह एक साथ आ जाएं, तो धमाका होना तय है। साल 2026 में सिंह राशि (Leo) में कुछ ऐसा ही अनोखा नजारा दिखने वाला है। यहां धन, वैभव और रोमांस के कारक शुक्र (Venus) की मुलाकात, वैराग्य और अध्यात्म के रहस्यमयी ग्रह केतु (Ketu) से होने जा रही है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, इस दुर्लभ युति (Conjunction) का असर हर व्यक्ति के जीवन पर गहराई से पड़ेगा। आइए जानते हैं पंडित प्रमोद शर्मा से यह ग्रहों का खेल आपके लिए क्या लेकर आ रहा है।