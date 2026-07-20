26 जुलाई को शनि बदलेंगे अपनी चाल, भूस्खलन और भूकंप की संभावना, दो राशियों में बढ़ेगी एंग्जाइटी

ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, इस दौरान अत्यधिक बारिश, भूस्खलन, भूकंप जैसी प्राकृतिक घटनाओं की आशंका भी बढ़ सकती है। हालांकि यह ज्योतिषीय आंकलन है और इसे वैज्ञानिक पूर्वानुमान नहीं माना जाता। वहीं खगोल विज्ञान के अनुसार, शनि पृथ्वी, सूर्य के अधिक निकट होने के वास्तव में उल्टी दिशा में नहीं चलता। कारण शानि की तुलना में तेज गति से अपनी कक्षा में घूमती है। जब पृथ्वी शनि को ओवरटेक करती है, तब पृथ्वी से देखने पर शनि कुछ समय के लिए पीछे की ओर चलता हुआ दिखाई देता है। इसी आभासी स्थिति को वक्री कहा जाता है।