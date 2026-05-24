25 मई राशिफल: रवि योग के असर से कर्क, सिंह और धनु राशि वालों को मिल सकता है बड़ा लाभ

Kal Ka Rashifal 25 May 2026: गंगा दशहरा और रवि योग के शुभ संयोग में 25 मई का दिन कई राशियों के लिए खास रहने वाला है। ज्येष्ठ माह की दशमी तिथि पर बन रहे आडल और विडाल योग का प्रभाव करियर, धन और पारिवारिक जीवन पर देखने को मिल सकता है। ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश भारद्वाज के अनुसार, कुछ राशियों को अचानक धन लाभ और सफलता के संकेत मिल रहे हैं, जबकि कुछ लोगों को लेन-देन और रिश्तों में सावधानी बरतने की जरूरत होगी। ऐसे में आइए जानते हैं मेष से मीन तक सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा सोमवार का दिन।