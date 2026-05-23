Ganga Dussehra 2026: गंगा दशहरा पर राशि अनुसार क्या दान करें? जानें महत्व और शुभ मुहूर्त

Ganga Dussehra 2026Date: हिंदू धर्म में गंगा दशहरा (Ganga Dussehra 2026) का पर्व बेहद पवित्र माना जाता है। इसी पावन दिन मां गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। द्रिक पंचांग के अनुसार, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाने वाला यह महापर्व इस साल 25 मई 2026, सोमवार को उदया तिथि के अनुसार मनाया जाएगा। इस दिन पवित्र नदी में स्नान और दान करने का विशेष महत्व है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, यदि इस दिन कोई व्यक्ति अपनी राशि (मेष से लेकर मीन तक) के अनुसार दान करता है, तो उसे अक्षय पुण्य मिलता है और जाने-अनजाने में हुए 10 तरह के पापों से मुक्ति मिलती है।