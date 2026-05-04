Ganga Dussehra 2026 कब है? तिथि, शुभ मुहूर्त, 10 पापों से मुक्ति और पूजा विधि

Ganga Dussehra 2026, Ganga Dussehra 2026 Snan Muhurat : गंगा दशहरा सिर्फ एक पर्व नहीं, बल्कि आस्था, प्रकृति और आत्मशुद्धि का संगम है। मान्यता है कि इसी दिन मां गंगा स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई थीं, जिससे मानव जीवन को पवित्रता और मोक्ष का मार्ग मिला। साल 2026 में यह पावन पर्व 25 मई को मनाया जाएगा। इस दिन गंगा स्नान, दान और पूजा करने से व्यक्ति के दस प्रकार के पाप नष्ट होते हैं। लेकिन यह पर्व सिर्फ धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है यह हमें गंगा और पर्यावरण की रक्षा का संदेश भी देता है।