4 मई 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म और अध्यात्म

Ganga Dussehra 2026 कब है? तिथि, शुभ मुहूर्त, 10 पापों से मुक्ति और पूजा विधि

Ganga Dussehra 2026 Snan Muhurat : गंगा दशहरा 2026 कब है? जानें 25 मई की सही तिथि, शुभ मुहूर्त, गंगा स्नान का महत्व, 10 पापों से मुक्ति का रहस्य, पूजा विधि और दान के नियम।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

May 04, 2026

Ganga Dussehra 2026 snan muhurat

Ganga Dussehra 2026 snan muhurat : गंगा दशहरा 2026: इस मुहूर्त में स्नान किया तो मिलेगा जीवन भर का पुण्य (फोटो सोर्स: AI@Gemini)

Ganga Dussehra 2026, Ganga Dussehra 2026 Snan Muhurat : गंगा दशहरा सिर्फ एक पर्व नहीं, बल्कि आस्था, प्रकृति और आत्मशुद्धि का संगम है। मान्यता है कि इसी दिन मां गंगा स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई थीं, जिससे मानव जीवन को पवित्रता और मोक्ष का मार्ग मिला। साल 2026 में यह पावन पर्व 25 मई को मनाया जाएगा। इस दिन गंगा स्नान, दान और पूजा करने से व्यक्ति के दस प्रकार के पाप नष्ट होते हैं। लेकिन यह पर्व सिर्फ धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है यह हमें गंगा और पर्यावरण की रक्षा का संदेश भी देता है।

अब सवाल ये है, इसे दशहरा ही क्यों कहा जाता है? और इस साल कौन सा वक्त सबसे अच्छा है पूजा के लिए? चलिए, इस आस्था के महासागर में थोड़ी डुबकी लगाते हैं।

गंगा दशहरा 2026: तारीख और शुभ समय | Ganga Dussehra 2026

पंडित मुकेश भारद्वाज के मुताबिक, ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को ये पर्व मनाया जाता है।

दशमी शुरू: 24 मई 2026, शाम 4:30 बजे
दशमी खत्म: 25 मई 2026, दोपहर 5:10 बजे

शास्त्रों के हिसाब से उदया तिथि खास होती है, इसलिए 25 मई को ही स्नान, दान और पूजा का प्रमुख दिन रहेगा। खास संयोग ये है कि इस बार हस्त नक्षत्र और व्यतिपात योग साथ आ रहे हैं यानी ये दिन आध्यात्मिक कामों के लिए बेहद शुभ बनता है।

10 पापों से मुक्ति का मार्ग

दशहरा मतलब दस दोषों को हरने वाला। मान्यता है कि गंगा में इस दिन स्नान करने से इंसान के 10 पाप, 3 शारीरिक, 4 बोलने वाले, और 3 मानसिक सब मिट जाते हैं।

शारीरिक पाप: चोरी, हिंसा, और दूसरों पर गलत नजर
शब्दों के पाप: कटु बोल, झूठ, चुगली, बेसिर-पैर की बातें
मानसिक पाप: बुरा सोचना, लालच, और नास्तिकता

पूजा कैसे करें और दान क्यों जरूरी है

अगर आप गंगा तट पर नहीं पहुंच सकते, तो घर में नहाते वक्त पानी में थोड़ा गंगाजल डालें और ‘ॐ नमो भगवते ऐं ह्रीं श्रीं…’ वाला मंत्र जपें।

इस दिन 10 का नंबर बहुत खास है। कोशिश करें 10 ब्राह्मणों को दान दें या 10 तरह की चीजें (फल, सत्तू, मटका, पंखा, अन्न) जरूरतमंदों में बांटें।

भक्ति के साथ ताकत भी: गंगा को बचाने की जिम्मेदारी

  • आज गंगा सिर्फ श्रद्धा ही नहीं, बल्कि संरक्षा की भी भूखी है।
  • गंगा घाटी भारत की चालीस फीसदी आबादी को जरूरी पानी देती है।
  • अब चैलेंज है–प्रदूषण, ग्लेशियरों का पिघलना, और दुर्लभ गंगा डॉल्फिन जैसी प्रजातियों का खतरा।

इस बार गंगा दशहरा पर सिर्फ स्नान ना करें एक वादा भी करें: प्लास्टिक और कचरा नदी में ना डालें। यही असली पूजा है। 'नमामि गंगे' अभियान में हाथ बंटाएं ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी गंगा का आशीर्वाद ले सकें।

गंगा दशहरा यकीन और प्रकृति के तालमेल की खुशी है। ये दिन बताता है भगीरथ के संकल्प से असंभव भी संभव हुआ। वैसे ही, आपकी एक छोटी कोशिश गंगा को फिर से साफ बना सकती है।

ये भी पढ़ें

Saptahik Rashifal: साप्ताहिक राशिफल 4 से 10 मई : सूर्य-बुध युति का असर, इस हफ्ते किस राशि पर बरसेगी कृपा, किसे रहना होगा सावधान
राशिफल
Saptahik Rashifal 4 May to 10 May 2026

Frequently Asked Questions

खबर शेयर करें:

Published on:

04 May 2026 12:35 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Religion and Spirituality / Ganga Dussehra 2026 कब है? तिथि, शुभ मुहूर्त, 10 पापों से मुक्ति और पूजा विधि

पत्रिका लाइव अपडेट

West Bengal Assembly Election Results 2026 LIVE: बंगाल में बड़ा ‘खेला’, ममता सरकार के 13 मंत्रियों की सीट फंसी, 173 सीटों पर आगे चल रही बीजेपी

West Bengal Assembly Election Results 2026 West Bengal Election Result 2026 Bengal Election Result 2026 Live West Bengal Vidhan Sabha Chunav Result 2026 TMC vs BJP West Bengal 2026 results Mamata Banerjee 2026 election result WB चुनाव परिणाम 2026 पश्चिम बंगाल चुनाव नतीजे 2026 तृणमूल कांग्रेस 2026 चुनाव परिणाम बीजेपी पश्चिम बंगाल 2026. West Bengal Election Result 2026, बंगाल मतगणना लाइव अपडेट, ममता बनर्जी बनाम बीजेपी, बंगाल चुनाव परिणाम 2026, रिकॉर्ड मतदान बंगाल
राष्ट्रीय

Tamil Nadu Assembly Election Results 2026 LIVE: ‘एक्टर विजय तमिलनाडु के अगले मुख्यमंत्री होंगे’, घर में TVK के शानदार प्रदर्शन का जश्न

Tamilnadu Election Result LIVE
राष्ट्रीय

Kerala Assembly Election Results 2026 LIVE: CM पिनाराई विजयन ने बनाई बढ़त , कांग्रेस के नेतृत्व वाले UDF ने पार किया बहुमत का आंकड़ा

keral assembly Election 2026
राष्ट्रीय

Puducherry Assembly Election Results 2026 LIVE: पुडुचेरी के रुझानों में बीजेपी गठबंधन की प्रचंड जीत, कांग्रेस रह गई पीछे

Puducherry Assembly Election Results 2026 LIVE Updates
राष्ट्रीय

Assam Assembly Election Results 2026 LIVE: असम के रुझानों में बीजेपी की प्रचंड जीत, कांग्रेस गठबंधन को करारी हार

Assam Assembly Election Results 2026 LIVE Updates
राष्ट्रीय

बड़ी खबरें

View All

धर्म और अध्यात्म

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Panchang : आज का पंचांग 5 मई 2026 (मंगलवार): अंगारक चतुर्थी, शुभ समय और दिशा शूल पूरी जानकारी

Aaj Ka Panchang 5 May 2026
धर्म/ज्योतिष

Shani Dhaiya 2026 : शनि ढैया 2026 खत्म: इस राशि के लिए अब शुरू होगा सुनहरी सफलता का दौर

Shani Dhaiya 2026 Ends for Leo
धर्म और अध्यात्म

Shani Jayanti 2026: साल की पहली शनि अमावस्या 16 मई को, बन रहा दुर्लभ संयोग, मीन, कुंभ समेत इन राशियों के लिए खुल सकते हैं भाग्य के द्वार

Shani Amavasya 2026 date
धर्म और अध्यात्म

Copper Bracelet Benefits: कलाई पर तांबा या साक्षात मंगल-सूर्य का कवच? जानिए किन राशियों के लिए है सबसे शुभ?

Copper Bracelet Benefits
धर्म और अध्यात्म

Spoiled Coconut Bad Sign : पूजा का नारियल खराब निकले तो डरें नहीं, ये है भगवान का खास इशारा

Spoiled Coconut in Pooja Bad Sign
धर्म और अध्यात्म
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.