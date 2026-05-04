Saptahik Rashifal: साप्ताहिक राशिफल 4 से 10 मई : सूर्य-बुध युति का असर, इस हफ्ते किस राशि पर बरसेगी कृपा, किसे रहना होगा सावधान

Saptahik Rashifal 4 May to 10 May 2026 :साप्ताहिक राशिफल 4 से 10 मई : 4 मई 2026 से शुरू हो रहा यह नया सप्ताह ग्रहों की खास चाल लेकर आया है, जो सभी 12 राशियों के जीवन को अलग-अलग तरीके से प्रभावित करेगा। इस सप्ताह मेष राशि में सूर्य और बुध की युति, वृष में शुक्र, मिथुन में बृहस्पति, सिंह में केतु और मीन में शनि-मंगल का प्रभाव देखने को मिलेगा।

ज्योतिष संजीव कुमार शर्मा के अनुसार यह समय कुछ राशियों के लिए सफलता और प्रगति का संकेत दे रहा है, जबकि कुछ को सावधानी और संतुलन बनाए रखने की जरूरत होगी। आइए जानते हैं मेष से मीन तक सभी राशियों का साप्ताहिक राशिफल।