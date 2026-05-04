Saptahik Rashifal: साप्ताहिक राशिफल 4 से 10 मई : सूर्य-बुध युति का असर, इस हफ्ते किस राशि पर बरसेगी कृपा, किसे रहना होगा सावधान

Saptahik Rashifal 4 May to 10 May 2026 : साप्ताहिक राशिफल 4–10 मई 2026
Saptahik Rashifal 4 May to 10 May 2026 :साप्ताहिक राशिफल 4 से 10 मई : 4 मई 2026 से शुरू हो रहा यह नया सप्ताह ग्रहों की खास चाल लेकर आया है, जो सभी 12 राशियों के जीवन को अलग-अलग तरीके से प्रभावित करेगा। इस सप्ताह मेष राशि में सूर्य और बुध की युति, वृष में शुक्र, मिथुन में बृहस्पति, सिंह में केतु और मीन में शनि-मंगल का प्रभाव देखने को मिलेगा।
ज्योतिष संजीव कुमार शर्मा के अनुसार यह समय कुछ राशियों के लिए सफलता और प्रगति का संकेत दे रहा है, जबकि कुछ को सावधानी और संतुलन बनाए रखने की जरूरत होगी। आइए जानते हैं मेष से मीन तक सभी राशियों का साप्ताहिक राशिफल।
कार्यक्षेत्र में अत्यंत अनुशासित और सूक्ष्म विवरण पर ध्यान देकर विशेष सभ्यता हासिल करेंगे। आर्थिक और व्यापारिक मामलों को कुशलता से संभालेंगे। नकारात्मक विचारों को अपने ऊपर हावी न होने दें। अपनी बात मनवाने के लिए दृढ़ता दिखा सकते हैं। छोटी-मोटी थकान या मानसिक दबाव महसूस हो सकता है।
व्यक्तिगत पारिवारिक और पेशेवर जीवन में कोई बड़ी सफलता मिलेगी। प्यार देखभाल और भागीदारी से संबंधों को बेहतर बनाएंगे। प्रसन्न रहने के लिए आप जिसकी भी इच्छा करेंगे वह आश्चर्यजनक रूप से पूरी होगी।
इस सप्ताह आपका शुभ अंक 11 होगा और शुभ रंग एमराल्ड ग्रीन होगा।
व्यक्तिगत और व्यावसायिक क्षेत्र में विजय होगी। आंतरिक शक्ति के बल पर प्रतिद्वंदियों और विरोधियों से विचलित नहीं होंगे। व्यापारिक निवेश में अभी लाभ कम दिख रहा है। जल्द ही कुछ महत्वपूर्ण घटित होने वाला है इसलिए बेचैन ना हो। व्यापारिक दृष्टिकोण से शुभता बढ़ेगी और आपके प्रयासों का लाभ मिलने लगेगा।
आपके लिए सबसे अच्छा यही रहेगा कि आप समय के प्रवाह के साथ बहें। बिना किसी रूकावट या बाहरी अक्षर के तेजी से भविष्य की ओर बढ़ेंगे।
इस सप्ताह आपका शुभ अंक 2 है और आपका शुभ रंग चेरी रेड है है।
किसी भी प्रकार की अति निर्भरता से बचे। शारीरिक समस्याओं के प्रति सचेत रहें।विलासिता की वस्तुओं पर खर्च बजट को प्रभावित कर सकता है। अपने रहस्य किसी से साझा ना करें व्यक्तिगत संबंध सुखद रहेंगे और आपके अपनों का पूरा सहयोग व प्रेम प्राप्त होगा।
कड़ी मेहनत सफल होगी और बधाएं दूर होंगे। नई ऊर्जा के साथ नए व्यावसायिक उपक्रमों की शुरुआत करेंगे।लोगों को प्रभावित करेंगे और नीति निर्णायक की भूमिका में रहेंगे।
इस सप्ताह आपका शुभ अंक 1 है और आपका शुभ रंग पीकॉक ब्लू है।
परिवार और मित्रों को रखने के लिए दिल की आवाज का सहारा लेंगे। कला संगीत रंगमंच या मीडिया के प्रति रुचि बढ़ेगी। सामूहिक प्रयास सफल होगा। महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय अंतर मन की अवश्य सुने। पूरी एकाग्रता और लगन के साथ आय के स्रोत में वृद्धि करने में सफल होंगे।
मानसिक शांति और विश्राम के लिए लघु यात्रा पर जा सकते हैं। विभिन्न गतिविधियों में व्यस्त और सक्रिय रहेंगे। आध्यात्मिक खोज ज्ञानवर्धक और स्फूर्ति दायक होगी। द्वंद्व और झगड़े से सावधान रहें। ध्यान करना लाभदायक रहेगा।
इस सप्ताह आपका शुभ अंक 3 है और शुभ रंग रस्टी रेड है।
नकारात्मक विचारों और व्यर्थ के भय से से खुद को मुक्त करें। कार्यक्षेत्र की उथल-पुथल को आंतरिक शांति से व्यवस्थित करेंगे। प्रेम और रिश्तो में समर्पण का फल मिलेगा। सामाजिक और व्यवसायिक व्यवस्था रहेगी इसलिए अपनी कार्य योजना को व्यवहारिक रखें।। समझदारी और रचनात्मकता से मुश्किल स्थितियों और उलझन को दूर करने में सफल रहेंगे। स्वास्थ्य बेहतर रहेगा और धन के नए स्रोत सामने आ सकते हैं। रिश्तो में भावनाओं को साझा करेंगे।
इस सप्ताह आपका शुभ अंक 8 है और शुभ रंग स्काई ब्लू है।
लंबे समय से चली आ रही स्वास्थ्य संबंधी बढ़ाएं दूर होगी। धैर्य व अंतरज्ञान के साथ आगे बढ़े। एक साथ दो परियोजनाओं को सफलतापूर्वक संभालने में सक्षम होंगे। आपका मन उधर और प्रेम पूर्ण रहेगा। भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया दे सकते हैं। भोजन और खर्च पर नियंत्रण रखें। सप्ताह के अंत में विदेश से कुछ मेहमान सुखद आश्चर्य से भर देंगे।
किसी अहम परिवर्तन की कगार पर गलतफहमियों और भ्रमों को एक तरफ रखकर रिश्तो को प्राथमिकताएं दें और ईमानदारी से मूल्यांकन करें। बिना किसी रूकावट या भारी हस्तक्षेप के तेजी से भविष्य की ओर आगे बढ़ेंगे.. आध्यात्मिक खोज और ध्यान फलदाई और परिवर्तनकारी साबित होंगे।
इस सप्ताह आपका शुभ अंक 2 है और शुभ रंग सिल्वर ग्रे है।
आने वाले दिनों में विदेश से कोई सुखद समाचार या अतिथियों का आगमन आपके मन को हर्षित करेगा। खेलकूद और कलात्मक गतिविधियों में समय बिताना बेहतर होगा।व्यावसायिक उपक्रमों में सफलता और व्यक्तिगत संबंधों में प्रसन्नता प्राप्त करेंगे। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। जीवन की गति सुखद रहेगी लेकिन बदलाव के संकेत अभी से मिलने शुरू हो जाएंगे।
व्यक्तिगत और पेशेवर मामलों में बीते कल को पीछे छोड़ नई शुरुआत करेंगे। कार्य से जुड़ी यात्रा सफल एवं लाभदायक रहेगी।. भौतिक रचनात्मक और सांसारिक पहलुओं से लाभ हासिल होगा। लंबे समय से चली आ रही योजनाएं अब सफलता की ओर बढ़ेंगे।
इस सप्ताह आपका शुभ अंक 7 है और शुभ रंग सी ग्रीन है।
जीवन के प्रति एक हल्का और शांत दृष्टिकोण अपनाएं। नकारात्मक ऊर्जा वाले लोगों से स्वयं को बचा ले। योग और ध्यान आपको नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। भूमि या संपत्ति में निवेश की प्रबल संभावना है जो भविष्य में बड़ा लाभ देगी। कई स्थितियों में आपकी उपस्थिति संतुलन और तालमेल लाएगी। कार्य क्षेत्र में व्यावसायिक संबंध बनाने से पहले सतर्क रहे। बुजुर्ग रिश्तेदार या माता-पिता को आपकी आवश्यकता पड़ सकती है।
जमीन घर किसी भी तरह के निवेश में लाभ हासिल होगा। जीवन में महत्वपूर्ण लोगों का समर्थन और प्यार मिलेगा। लंबे समय से अटकी पेशेवर योजनाएं अब आगे बढ़ेगी। विलासिता की वस्तु में निवेश करेंगे। खेल या अन्य रुचिकर क्षेत्र में अपनी क्षमता का प्रदर्शन करेंगे। शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्तरों पर संतुलन बनाए रखें।
इस सप्ताह आपका शुभ अंक 14 है और शुभ रंग वाइन रेड है।
भावनाओं के उतार-चढ़ाव पर विजय प्राप्त करेंगे।.लंबे समय के संघर्ष के बाद जल्द ही सम्मानजनक समझौते पर पहुंचेंगे। यह समय भीतर झांकने और स्वयं को स्वीकार करने का है। पारिवारिक संबंध गहरी और स्थिर रहेंगे। वित्तीय पहलुओं व बारीकियां को संभालने की अपनी व्यावहारिक समझ से उत्साहित महसूस करेंगे।
कोई जरूरी निर्णय लेने से पूर्व उसे पर उचित सोच विचार कर लें। अपने डर पर काबू पाकर चुनौतियों को स्वीकार करेंगे। जीवन के नए लक्ष्य बनाएंगे। रचनात्मक गतिविधियां ऊर्जावान महसूस करवाएंगी।
इस सप्ताह आपका शुभ अंक 5 है और शुभ रंग गोल्डन येलो है।
जीवन में आध्यात्मिक संतुलन और सकारात्मक परिवर्तन होगा। आपसी रिश्ते अटूट बंधन में परिवर्तित होंगे। अतीत को अलविदा कहकर भविष्य की सकारात्मक ऊर्जा की ओर बढ़ना ही आपके लिए बेहतर होगा। सामाजिक जीवन शानदार और व्यस्त रहेगा।
रचनात्मक कार्यों में संलग्न होना विशेष लाभ पहुंचाएगा। निजी संबंधों में सकारात्मक सोच दोबारा ताजगी लाने का काम करेगी। कार्यक्षेत्र में सहज और रचनात्मक माहौल प्रगति का कारक बनेगा। जीवन के प्रवाह के साथ आगे बढ़े।
इस सप्ताह आपका शुभ अंक 6 है और शुभ रंग फायरी रेड हैँ।
जीवन में प्रेम का आगमन होगा। नए संकल्पों में अत्यंत प्रभावशाली और दृढ़ रहेंगे। कार्य क्षेत्र में अपनी अनुकूल क्षमता और अटूट ऊर्जा का प्रदर्शन करेंगे। विवादित मुद्दों को सुलझाने में निडर और स्पष्ट वादी रहेंगे। अपने शांत प्रभाव से आप जिद्दी और बेचैन लोगों को भी शांत कर लेंगे।
प्रेम और वफादारी भविष्य के लिए नए रास्ते खोलेगी। सप्ताह के अंत में निजी और व्यावसायिक मामलों में मजबूत स्थिति हासिल कर लेंगे। लंबे समय से चले आ रहे उतार चढ़ाव अब सहज स्थिति में आ जाएंगे। सामाजिक जीवन में डर महसूस कर सकते हैं।
इस सप्ताह आपका शुभ अंक 8 है और शुभ रंग डार्क ग्रीन है।
ईश्वरीय प्रेरणा से आप करियर और निजी जीवन में सही फैसला ले पाएंगे। अंतरात्मा ही इस समय आपको सबसे ज्यादा मार्गदर्शन करेगी। उत्पादकता बढ़ाने और कठिन परिस्थितियों से निपटने के लिए बुद्धिमानी भरे कदम उठाएंगे। योजनाओं या भावनाओं को अभी उजागर न करें।
रिश्तो में भावनाओं को व्यक्त करना अभी थोड़ा कठिन हो सकता है अतः धैर्य रखें। यात्रा के दौरान ऐसे व्यक्ति से सावधान रहें जो मेहनती तो होगा लेकिन विश्वास के लायक नहीं। कड़ी मेहनत और बेहतरीन प्रबंधन से सफलता और खुशहाली हासिल करेंगे समझदारी और सही। फसलों से व्यावसायिक स्थिरता हासिल करेंगे। आत्म केंद्रित होकर बाहर की वास्तविकता को समझेंगे। मानसिक शांति के लिए योग और ध्यान करेंगे। रिश्तेदार सहायक साबित होंगे।
इस सप्ताह आपका शुभ अंक 14 है और शुभ रंग रॉयल ब्लू है।
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