Saptahik Tarot Rashifal (3- 9 May 2026) :टैरो साप्ताहिक राशिफल 2026 तुला से मीन तक किसकी जिंदगी में आएगा बड़ा बदलाव और किसे मिलेगा भाग्य का साथ

Saptahik Tarot Rashifal (3-9 May 2026) : साप्ताहिक टैरो राशिफल तुला से मीन तक इस बार जीवन में बड़े बदलावों और नए अवसरों का संकेत दे रहा है। यह सप्ताह कई राशियों के लिए भाग्य का साथ और सफलता लेकर आ सकता है, वहीं कुछ लोगों को अपने निर्णयों में सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। ग्रह-नक्षत्रों की विशेष स्थिति रिश्तों, करियर और आर्थिक मामलों पर गहरा प्रभाव डालेगी। यह समय आत्मविश्लेषण और सही दिशा में कदम बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा के अनुसार यह सप्ताह उतार-चढ़ाव के साथ नई शुरुआत का मार्ग भी खोल सकता है।