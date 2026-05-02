Sun Transit in Rohini Nakshatra: 25 मई से नौतपा की तपिश और भाग्य का खेल, सूर्य-चंद्रमा की युति से इन राशियों को बड़ा फायदा, जानें आपका हाल

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Rashifal Surya Gochar: मई 2026 में सूर्य का वृषभ राशि में गोचर एक अहम ज्योतिषीय घटना मानी जा रही है, क्योंकि इसी दौरान सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। रोहिणी नक्षत्र, जिसका स्वामी चंद्रमा है, में सूर्य के आने से सूर्य-चंद्रमा की विशेष युति बनती है, जिसका प्रभाव सभी राशियों पर पड़ेगा। 25 मई से शुरू होने वाला नौतपा इन नौ दिनों में भीषण गर्मी लेकर आता है, लेकिन ज्योतिष के अनुसार यह समय कुछ राशियों के लिए भाग्य के द्वार भी खोल सकता है। जहां एक ओर तापमान लोगों की परीक्षा लेगा, वहीं दूसरी ओर ग्रहों का यह संयोग करियर, धन और सफलता के नए अवसर भी दे सकता है। ऐसे में यह जानना दिलचस्प होगा कि किन राशियों को मिलेगा लाभ और किन्हें रहना होगा सावधान।
रोहिणी नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा है, और जब सूर्य इस नक्षत्र में प्रवेश करते हैं तो सूर्य-चंद्रमा का विशेष संयोग बनता है। यह युति मानसिक ऊर्जा, आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता को प्रभावित करती है। इस दौरान व्यक्ति के भीतर नई ऊर्जा और स्पष्टता देखने को मिल सकती है, लेकिन साथ ही भावनात्मक उतार-चढ़ाव भी संभव हैं।
सिंह राशि के स्वामी स्वयं सूर्य हैं, इसलिए यह गोचर आपके लिए खास रहेगा। इस समय आपकी लीडरशिप क्वालिटी और भी मजबूत होगी। राजनीति, प्रशासन या मैनेजमेंट से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिल सकता है। नौकरी में प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने के संकेत हैं। बिजनेस में भी सही फैसले आपको आगे बढ़ाएंगे।
वृश्चिक राशि वालों के लिए यह समय सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिल सकते हैं और आत्मविश्वास बढ़ेगा। पारिवारिक जीवन में भी सुधार देखने को मिलेगा, खासकर संतान से जुड़े मामलों में सुखद समाचार मिल सकते हैं। व्यक्तिगत जीवन में संतुलन बनाने का यह सही समय है।
कुंभ राशि के जातकों के लिए यह गोचर मानसिक रूप से सुकून देने वाला रहेगा। जो उलझनें लंबे समय से चल रही थीं, उनमें राहत मिलेगी। नौकरी या करियर के नए रास्ते खुल सकते हैं। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और आप अपने लक्ष्य की ओर अधिक स्पष्टता के साथ बढ़ पाएंगे।
बाकी राशियों के लिए यह समय थोड़ा सतर्क रहने का संकेत दे रहा है। अत्यधिक गर्मी के कारण स्वास्थ्य पर ध्यान देना जरूरी होगा। निर्णय लेते समय जल्दबाजी से बचें और भावनाओं में बहकर कोई बड़ा कदम न उठाएं। यह समय धैर्य और संतुलन बनाए रखने का है।
अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहां दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।
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