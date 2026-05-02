2 मई 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राशिफल

Sun Transit in Rohini Nakshatra: 25 मई से नौतपा की तपिश और भाग्य का खेल, सूर्य-चंद्रमा की युति से इन राशियों को बड़ा फायदा, जानें आपका हाल

Rashifal Surya Gochar in May : मई से सूर्य वृषभ राशि में गोचर करते हुए रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जिसके साथ ही नौतपा की शुरुआत मानी जाती है। ये नौ दिन भीषण गर्मी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन ज्योतिष में इसका महत्व केवल तापमान तक सीमित नहीं है,यह समय कई राशियों के लिए अवसरों का द्वार भी खोल सकता है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

May 02, 2026

Sun Transit 2026

Surya nakshtra parivartan| Chatgpt

Rashifal Surya Gochar: मई 2026 में सूर्य का वृषभ राशि में गोचर एक अहम ज्योतिषीय घटना मानी जा रही है, क्योंकि इसी दौरान सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। रोहिणी नक्षत्र, जिसका स्वामी चंद्रमा है, में सूर्य के आने से सूर्य-चंद्रमा की विशेष युति बनती है, जिसका प्रभाव सभी राशियों पर पड़ेगा। 25 मई से शुरू होने वाला नौतपा इन नौ दिनों में भीषण गर्मी लेकर आता है, लेकिन ज्योतिष के अनुसार यह समय कुछ राशियों के लिए भाग्य के द्वार भी खोल सकता है। जहां एक ओर तापमान लोगों की परीक्षा लेगा, वहीं दूसरी ओर ग्रहों का यह संयोग करियर, धन और सफलता के नए अवसर भी दे सकता है। ऐसे में यह जानना दिलचस्प होगा कि किन राशियों को मिलेगा लाभ और किन्हें रहना होगा सावधान।

Sun Transit in Rohini Nakshatra: सूर्य और चंद्रमा की युति का प्रभाव

रोहिणी नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा है, और जब सूर्य इस नक्षत्र में प्रवेश करते हैं तो सूर्य-चंद्रमा का विशेष संयोग बनता है। यह युति मानसिक ऊर्जा, आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता को प्रभावित करती है। इस दौरान व्यक्ति के भीतर नई ऊर्जा और स्पष्टता देखने को मिल सकती है, लेकिन साथ ही भावनात्मक उतार-चढ़ाव भी संभव हैं।

May Rashifal: सूर्य-चंद्रमा की युति से इन राशियों को बड़ा फायदा

सिंह राशि

सिंह राशि के स्वामी स्वयं सूर्य हैं, इसलिए यह गोचर आपके लिए खास रहेगा। इस समय आपकी लीडरशिप क्वालिटी और भी मजबूत होगी। राजनीति, प्रशासन या मैनेजमेंट से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिल सकता है। नौकरी में प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने के संकेत हैं। बिजनेस में भी सही फैसले आपको आगे बढ़ाएंगे।

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि वालों के लिए यह समय सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिल सकते हैं और आत्मविश्वास बढ़ेगा। पारिवारिक जीवन में भी सुधार देखने को मिलेगा, खासकर संतान से जुड़े मामलों में सुखद समाचार मिल सकते हैं। व्यक्तिगत जीवन में संतुलन बनाने का यह सही समय है।

कुंभ राशि

कुंभ राशि के जातकों के लिए यह गोचर मानसिक रूप से सुकून देने वाला रहेगा। जो उलझनें लंबे समय से चल रही थीं, उनमें राहत मिलेगी। नौकरी या करियर के नए रास्ते खुल सकते हैं। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और आप अपने लक्ष्य की ओर अधिक स्पष्टता के साथ बढ़ पाएंगे।

अन्य राशियों के लिए सावधानी

बाकी राशियों के लिए यह समय थोड़ा सतर्क रहने का संकेत दे रहा है। अत्यधिक गर्मी के कारण स्वास्थ्य पर ध्यान देना जरूरी होगा। निर्णय लेते समय जल्दबाजी से बचें और भावनाओं में बहकर कोई बड़ा कदम न उठाएं। यह समय धैर्य और संतुलन बनाए रखने का है।

अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहां दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।

ये भी पढ़ें

Shani Dev Rashifal Effect: किस राशि में शनि कैसे देते हैं फल? जानिए आपकी राशि पर शनि का पूरा प्रभाव
राशिफल
Shani Dev Rashifal

खबर शेयर करें:

Published on:

02 May 2026 09:39 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Sun Transit in Rohini Nakshatra: 25 मई से नौतपा की तपिश और भाग्य का खेल, सूर्य-चंद्रमा की युति से इन राशियों को बड़ा फायदा, जानें आपका हाल

बड़ी खबरें

View All

राशिफल

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Rashifal : 2 May 2026 को बने खास योग, क्या आपकी राशि को मिलेगा बड़ा लाभ? पढ़ें आज का राशिफल

Aaj Ka Rashifal 2 May 2026
राशिफल

Narada Muni Favorite Rashi : मिथुन, कन्या और धनु पर क्यों रहती है नारद मुनि की विशेष कृपा? जानें वजह

Narada Muni favorite rashi
राशिफल

Shani Dev Rashifal Effect: किस राशि में शनि कैसे देते हैं फल? जानिए आपकी राशि पर शनि का पूरा प्रभाव

Shani Dev Rashifal
राशिफल

Mars Rising 2026: 2 मई को खत्म होगा मंगल दहन, मंगल उदय लाएगा बड़ा बदलाव, इन राशियों के लिए बढ़ सकती हैं मुश्किलें

Mars Rising 2026
राशिफल

May 2026 Unlucky Rashiyan: आज से शुरू हुआ मई महीना, 5 राजयोग बदलेंगे खेल, इन 5 राशियों पर आएंगी मुश्किलें, परेशानियों भरा रहेगा पूरा महीना

May 2026 rashifal
राशिफल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.