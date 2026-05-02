Sun Transit in Rohini Nakshatra: 25 मई से नौतपा की तपिश और भाग्य का खेल, सूर्य-चंद्रमा की युति से इन राशियों को बड़ा फायदा, जानें आपका हाल

Rashifal Surya Gochar: मई 2026 में सूर्य का वृषभ राशि में गोचर एक अहम ज्योतिषीय घटना मानी जा रही है, क्योंकि इसी दौरान सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। रोहिणी नक्षत्र, जिसका स्वामी चंद्रमा है, में सूर्य के आने से सूर्य-चंद्रमा की विशेष युति बनती है, जिसका प्रभाव सभी राशियों पर पड़ेगा। 25 मई से शुरू होने वाला नौतपा इन नौ दिनों में भीषण गर्मी लेकर आता है, लेकिन ज्योतिष के अनुसार यह समय कुछ राशियों के लिए भाग्य के द्वार भी खोल सकता है। जहां एक ओर तापमान लोगों की परीक्षा लेगा, वहीं दूसरी ओर ग्रहों का यह संयोग करियर, धन और सफलता के नए अवसर भी दे सकता है। ऐसे में यह जानना दिलचस्प होगा कि किन राशियों को मिलेगा लाभ और किन्हें रहना होगा सावधान।