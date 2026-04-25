Surya Dev Ka Mantra: सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए राशि अनुसार मंत्र, जीवन में आएगी सफलता और ऊर्जा

Surya Dev Ka Mantra: धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रविवार का दिन सूर्य देव की उपासना के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन विधि-विधान से सूर्य देव की पूजा करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और सफलता प्राप्त होती है।सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए नियमित रूप से जल अर्पित करना और मंत्रों का जप करना विशेष फलदायी माना जाता है।आज हम आपको राशि अनुसार सूर्य देव के ऐसे प्रभावशाली मंत्रों के बारे में बताएंगे, जिनके जाप से जीवन के कष्ट दूर होते हैं। इन मंत्रों के नियमित उच्चारण से व्यक्ति के आत्मविश्वास और ऊर्जा में वृद्धि होती है।आइए जानते हैं राशि अनुसार सूर्य देव को प्रसन्न करने के विशेष मंत्र…