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Surya Dev Ka Mantra: सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए राशि अनुसार मंत्र, जीवन में आएगी सफलता और ऊर्जा

Surya Dev Blessings: हिंदू धर्म में सूर्य देव को ऊर्जा, स्वास्थ्य और सफलता का प्रतीक माना जाता है। यदि नियमित रूप से उनकी उपासना की जाए, तो जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं।

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भारत

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MEGHA ROY

Apr 25, 2026

Surya Dev mantra, Surya mantra in Hindi

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Surya Dev Ka Mantra: धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रविवार का दिन सूर्य देव की उपासना के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन विधि-विधान से सूर्य देव की पूजा करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और सफलता प्राप्त होती है।सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए नियमित रूप से जल अर्पित करना और मंत्रों का जप करना विशेष फलदायी माना जाता है।आज हम आपको राशि अनुसार सूर्य देव के ऐसे प्रभावशाली मंत्रों के बारे में बताएंगे, जिनके जाप से जीवन के कष्ट दूर होते हैं। इन मंत्रों के नियमित उच्चारण से व्यक्ति के आत्मविश्वास और ऊर्जा में वृद्धि होती है।आइए जानते हैं राशि अनुसार सूर्य देव को प्रसन्न करने के विशेष मंत्र…

Zodiac Sign: राशि के अनुसार कौन सा मंत्र आपके लिए रहेगा शुभ

मेष राशि

मंत्र: ऊँ अचिंताय नमः
यह मंत्र आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता को मजबूत करता है।

वृष राशि

मंत्र: ऊँ अरुणाय नमः
इससे जीवन में स्थिरता और सुख-समृद्धि आती है।

मिथुन राशि

मंत्र: ऊँ आदि-भूताय नमः
यह मंत्र मानसिक स्पष्टता और बुद्धि को बढ़ाता है।

कर्क राशि

मंत्र: ऊँ वसुप्रदाय नमः
यह घर-परिवार में सुख और शांति लाने में सहायक माना जाता है।

सिंह राशि

मंत्र: ऊँ भानवे नमः
सिंह राशि वालों के लिए यह मंत्र सम्मान और नेतृत्व शक्ति देता है।

कन्या राशि

मंत्र: ऊँ शांताय नमः
यह तनाव कम कर मन को शांत रखने में मदद करता है।

तुला राशि

मंत्र: ऊँ इंद्राय नमः
इससे संतुलन और अच्छे निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है।

वृश्चिक राशि

मंत्र: ऊँ आदित्याय नमः
यह साहस और आत्मबल को बढ़ाता है।

धनु राशि

मंत्र: ऊँ शर्वाय नमः
यह जीवन में सकारात्मक दिशा और आध्यात्मिक विकास देता है।

मकर राशि

मंत्र: ऊँ सहस्त्र किरणाय नमः
यह मेहनत का फल दिलाने और सफलता पाने में सहायक है।

कुंभ राशि

मंत्र: ऊँ ब्रह्मणे दिवाकर नमः
यह ज्ञान और नई सोच को बढ़ावा देता है।

मीन राशि

मंत्र: ऊँ जयिने नमः
यह मंत्र आत्मिक शांति और सफलता दिलाने वाला माना जाता है।

मंत्र जप करने का सही तरीका

  • सुबह सूर्योदय के समय जप करना सबसे शुभ माना जाता है
  • सूर्य को जल अर्पित करें (अर्घ्य दें)
  • कम से कम 11 या 108 बार मंत्र का जप करें
  • मन को शांत और एकाग्र रखें

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Published on:

25 Apr 2026 04:26 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Religion and Spirituality / Surya Dev Ka Mantra: सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए राशि अनुसार मंत्र, जीवन में आएगी सफलता और ऊर्जा

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