Mohini Ekadashi 2026 Upay: तुलसी मंजरी के ये 3 उपाय बदल देंगे किस्मत, धन लाभ और कर्ज मुक्ति के साथ जानें जरूरी सावधानियां!

Mohini Ekadashi tulsi manjari upay| Chatgpt
Mohini Ekadashi 2026: इस बार 27 अप्रैल को मनाई जाएगी मोहिनी एकादशी, जिसका हिंदू धर्म में विशेष महत्व माना जाता है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की यह एकादशी भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार से जुड़ी है, जो समुद्र मंथन की पौराणिक कथा का अहम हिस्सा है। मान्यता है कि इस दिन विधि-विधान से पूजा करने पर पापों का नाश होता है और जीवन की परेशानियां दूर होती हैं। खासकर आर्थिक तंगी, कर्ज और धन से जुड़ी समस्याओं में राहत मिलने की संभावना बढ़ती है। इसलिए इस पावन दिन किए गए उपाय व्यक्ति की किस्मत बदलने और सुख-समृद्धि लाने में मददगार माने जाते हैं।
द्रिक पंचांग के अनुसार, एकादशी तिथि 26 अप्रैल 2026 की शाम 6:06 बजे शुरू होकर 27 अप्रैल 2026 की शाम 6:15 बजे तक रहेगी। व्रत का पारण 28 अप्रैल की सुबह किया जाएगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त और अभिजीत मुहूर्त में पूजा करना विशेष फलदायी माना जाता है।
मोहिनी एकादशी की सुबह स्नान के बाद तुलसी की सूखी मंजरी लें। इसे लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी या धन रखने की जगह पर रखें। ऐसा करते समय माता लक्ष्मी का ध्यान करें। मान्यता है कि यह उपाय रुका हुआ धन वापस लाने और आर्थिक स्थिरता बढ़ाने में सहायक होता है।
यदि आप कर्ज या आर्थिक दबाव से परेशान हैं, तो शाम के समय दूध में तुलसी मंजरी डालकर भगवान विष्णु का अभिषेक करें। इस उपाय से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और आय के नए मार्ग खुलने की संभावना बनती है।
एक तांबे के पात्र में गंगाजल लें और उसमें तुलसी मंजरी डालें। कुछ समय बाद इस जल का पूरे घर में छिड़काव करें। इससे वातावरण शुद्ध होता है और घर में शांति व सुख-समृद्धि का संचार होता है।
इस दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए और न ही पौधे को जल चढ़ाना चाहिए। चावल और तामसिक भोजन से परहेज करें। साथ ही, झूठ बोलने, क्रोध करने और नकारात्मक विचारों से दूर रहना जरूरी है।
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