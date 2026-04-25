Mohini Ekadashi 2026 Upay: तुलसी मंजरी के ये 3 उपाय बदल देंगे किस्मत, धन लाभ और कर्ज मुक्ति के साथ जानें जरूरी सावधानियां!

Mohini Ekadashi 2026: इस बार 27 अप्रैल को मनाई जाएगी मोहिनी एकादशी, जिसका हिंदू धर्म में विशेष महत्व माना जाता है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की यह एकादशी भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार से जुड़ी है, जो समुद्र मंथन की पौराणिक कथा का अहम हिस्सा है। मान्यता है कि इस दिन विधि-विधान से पूजा करने पर पापों का नाश होता है और जीवन की परेशानियां दूर होती हैं। खासकर आर्थिक तंगी, कर्ज और धन से जुड़ी समस्याओं में राहत मिलने की संभावना बढ़ती है। इसलिए इस पावन दिन किए गए उपाय व्यक्ति की किस्मत बदलने और सुख-समृद्धि लाने में मददगार माने जाते हैं।