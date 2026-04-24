Vat Savitri Vrat Katha: सुहागिनें क्यों करती हैं बरगद के पेड़ की पूजा? जानें वट वृक्ष का धार्मिक महत्व और इसके नीचे ही क्यों सुनाई जाती है कथा

Vat Savitri Vrat Katha: हिंदू परंपरा का एक महत्वपूर्ण और श्रद्धापूर्ण पर्व है, जिसे सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुख-समृद्धि के लिए रखती हैं। इस दिन बरगद के पेड़ यानी वट वृक्ष की विशेष पूजा की जाती है, जिसे अमरता और स्थिरता का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि वट वृक्ष के नीचे बैठकर सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राणों की रक्षा के लिए कठोर तप और संकल्प किया था। इसी कारण आज भी महिलाएं वट वृक्ष के नीचे कथा सुनती और पूजा करती हैं। यह व्रत न केवल धार्मिक आस्था बल्कि वैवाहिक जीवन में प्रेम, समर्पण और विश्वास का भी प्रतीक है।