Top 10 Ghats in Varanasi : वाराणसी के 10 प्रमुख घाट: जहां हर कदम पर बसी है एक कहानी

Top 10 Ghats in Varanasi : वाराणसी, यानी बनारस, कोई ऐसा शहर नहीं है जिसे आप बस देख सकें; यह वो अनुभव है जिसे आपको जीना पड़ता है। यहान की सुबह शहनाई की गूंज से शुरू होती है और रात गंगा आरती की रोशनी में ठहर जाती है। साल 2026 तक आते-आते स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट ने यहां की गलियों और घाटों को नई चमक तो दी है, लेकिन यहां की हवा में घुली मल्हार और चंदन की खुशबू आज भी वही सदियों पुरानी है।