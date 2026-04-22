द्वारका का अंत: महाभारत के बाद का वो काला दिन, जब अर्जुन की आंखों के सामने डूब गई द्वारका!

वंश नाश के बाद बलराम जी ने योग समाधि के जरिए देह त्याग दी। श्रीकृष्ण एक पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे, तभी जरा नामक शिकारी ने उनके पैर के पद्म को हिरण की आंख समझकर तीर चला दिया। यह शिकारी पूर्व जन्म में बाली था, जिसे राम अवतार में कृष्ण ने मारा था। भगवान ने इसे अपनी लीला का अंत मानकर देह त्याग दी और वैकुंठ लौट गए।