Panchang : आज का पंचांग 23 अप्रैल 2026: शुभ चौघड़िया, राहु काल, तिथि और नक्षत्र जानें

दिशा शूल - आज दक्षिण दिशा में दिशा शूल रहेगा । इसलिए दक्षिण दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए।

राहु काल वेला - (मध्यमान से) दिन 1.30 से 3.00 तक रहेगा.

तिथि – सप्तमी तिथि रात्रि 8.50 तक होगी तदुपरान्त अष्ठमी तिथि होगी ।

नक्षत्र – पुनर्वसु नक्षत्र रात्रि 8.57 तक होगा तदुपरान्त पुष्य नक्षत्र होगा ।

योग – सुकर्मा योग प्रातः 6.08 तक रहेगा तदुपरान्त धृति योग अंतरात्रि 3.32 तक रहेगा तदुपरान्त शूल योग रहेगा ।

करण – गर करण दिन 9.50 तक रहेगा तदुपरान्त वणिज करण रहेगा।

विशिष्ट योग – सर्वार्थसिद्धि योग सूर्योदय से संपूर्ण दिनरात्रि, अमृतसिद्धि व गुरुपुष्य योग रात्रि 8-57 से सूर्योदय तक,

व्रत / दिवस विशेष – भद्रा रात्रि 8-50 से प्रारम्भ, गंगा सप्तमी व पूजन, गंगोत्पत्ति, विश्व पुस्तक दिवस, बाबू कुंवर सिह जयंती (बि.),

चन्द्रमा – आज दिन 3.13 तक मिथुन राशि में होगा तदुपरान्त कर्क राशि में प्रवेश होगा ।

ग्रह का राशि /नक्षत्र परिवर्तन – मंगल का रेवती नक्षत्र में प्रवेश रात्रि 2-22 पर,