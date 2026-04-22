Panchang : आज का पंचांग 23 अप्रैल 2026: शुभ चौघड़िया, राहु काल, तिथि और नक्षत्र जानें

Aaj Ka Panchang 23 April 2026 : 23 अप्रैल 2026 पंचांग: तिथि, नक्षत्र, योग, करण और दिशा शूल जानकारी (फोटो सोर्स: AI@Gemini)
Aaj Ka Panchang 23 April 2026 : 23 अप्रैल 2026, गुरुवार का दिन धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है, जो रात्रि 8:50 तक रहेगी। इस दिन गंगा सप्तमी, सर्वार्थसिद्धि योग, और गुरुपुष्य योग जैसे विशेष शुभ योग बन रहे हैं, जो पूजा-पाठ, दान और नए कार्यों की शुरुआत के लिए अत्यंत उत्तम माने जाते हैं।
पंडित मुकेश भारद्वाज से जनइये आज के पंचांग में शुभ चौघड़िया, राहु काल, नक्षत्र, योग, करण और दिशा शूल की जानकारी दी गई है, जिससे आप अपने दिन की योजना सही समय पर बना सकें और शुभ कार्यों में सफलता प्राप्त कर सकें।
|क्रम
|चौघड़िया प्रकार
|समय अवधि
|टिप्पणी
|1
|शुभ
|सूर्योदय – 7:36
|शुभ कार्य के लिए उपयुक्त
|2
|चर
|10:49 – 12:25
|सामान्य/चल कार्य के लिए ठीक
|3
|लाभ
|12:25 – 2:02*
|लाभकारी कार्यों के लिए अच्छा
|4
|अमृत
|2:02* – 3:38
|अत्यंत शुभ, सर्वोत्तम समय
|5
|शुभ
|5:14 – सूर्यास्त
|शुभ कार्य के लिए उपयुक्त
दिशा शूल - आज दक्षिण दिशा में दिशा शूल रहेगा । इसलिए दक्षिण दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए।
राहु काल वेला - (मध्यमान से) दिन 1.30 से 3.00 तक रहेगा.
तिथि – सप्तमी तिथि रात्रि 8.50 तक होगी तदुपरान्त अष्ठमी तिथि होगी ।
नक्षत्र – पुनर्वसु नक्षत्र रात्रि 8.57 तक होगा तदुपरान्त पुष्य नक्षत्र होगा ।
योग – सुकर्मा योग प्रातः 6.08 तक रहेगा तदुपरान्त धृति योग अंतरात्रि 3.32 तक रहेगा तदुपरान्त शूल योग रहेगा ।
करण – गर करण दिन 9.50 तक रहेगा तदुपरान्त वणिज करण रहेगा।
विशिष्ट योग – सर्वार्थसिद्धि योग सूर्योदय से संपूर्ण दिनरात्रि, अमृतसिद्धि व गुरुपुष्य योग रात्रि 8-57 से सूर्योदय तक,
व्रत / दिवस विशेष – भद्रा रात्रि 8-50 से प्रारम्भ, गंगा सप्तमी व पूजन, गंगोत्पत्ति, विश्व पुस्तक दिवस, बाबू कुंवर सिह जयंती (बि.),
चन्द्रमा – आज दिन 3.13 तक मिथुन राशि में होगा तदुपरान्त कर्क राशि में प्रवेश होगा ।
ग्रह का राशि /नक्षत्र परिवर्तन – मंगल का रेवती नक्षत्र में प्रवेश रात्रि 2-22 पर,
मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं. मिथुन राशि में जन्मे बच्चे बुद्धिमान, कुशल व्यापारी, गणितज्ञ, चतुर, निडर, अच्छे वक्ता, त्वरित बुद्धि वाले, कलाकार, आत्म केन्द्रित होते हैं. ये पढ़ाई में अच्छे होते हैं और लेखक, कविताकार और बौद्धिक कार्य करने वाले होते हैं।
कर्क राशि के स्वामी चन्द्र हैं. यह जल प्रधान राशि है. ये बहुत भावुक होते हैं. सुन्दर व आकर्षक होते है. व्यवहार मिलनसार होता है. कला, संगीत, साहित्य प्रेमी, कल्पनाशील, धार्मिक, दयालु, सहृदय, ईमानदार होते हैं. ऐसे बच्चे सभी के मनोभावों को आसानी से समझने वाले होते हैं।
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