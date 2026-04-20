Mohini Ekadashi Date: मोहिनी एकादशी का व्रत कर रहे हैं? ये खान-पान की गलतियां बिगाड़ सकती हैं पूरा पुण्य

Mohini Ekadashi Date: 27 अप्रैल को पड़ने वाली मोहिनी एकादशी का व्रत इस बार बेहद खास और पुण्यदायी माना जा रहा है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु के मोहिनी रूप की पूजा करने से जीवन के पाप नष्ट होते हैं और सुख-समृद्धि का मार्ग खुलता है। लेकिन इस व्रत के नियम बेहद सख्त होते हैं, जहां छोटी सी गलती भी पूरे व्रत का फल खत्म कर सकती है। ऐसे में सही खान-पान और नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है, ताकि आपकी तपस्या सफल हो सके।