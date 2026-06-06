धौलपुर में ब्रेक फेल ट्रेलर की चपेट में आने से दो लोगों की मौत, 6 से अधिक लोग घायल

धौलपुर। जिले के सैंपऊ क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग-123 पर भीषण सड़क हादसे ने दो परिवारों की खुशियां छीन लीं। टाइल्स से लदा एक ट्रेलर अचानक ब्रेक फेल होने के बाद अनियंत्रित हो गया और सड़क किनारे खड़ी स्कॉर्पियो, एक बाइक तथा पीछे से आ रही मैक्स गाड़ी को टक्कर मारते हुए घर के बाहर सो रहे एक बुजुर्ग को भी अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में मैक्स चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल बुजुर्ग ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। दुर्घटना में 6 से अधिक लोग घायल हुए हैं।