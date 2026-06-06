श्रीगंगानगर : ट्रैक्टर के सामने खड़े हुए IPS, बैरिकेड तोड़कर कलक्ट्रेट में घुसे किसान, 10 जून को घेराव की चेतावनी

इससे पहले गुरुद्वारा सिंह सभा में आयोजित किसान सभा में वक्ताओं ने कहा कि श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में लगभग 25.25 लाख मीट्रिक टन गेहूं का उत्पादन हुआ है। इसके मुकाबले खरीद एजेंसियां अब तक केवल 13.60 लाख मीट्रिक टन गेहूं ही खरीद पाई हैं। किसानों के अनुसार करीब 40 प्रतिशत गेहूं अभी भी किसानों के घरों और मंडियों में पड़ा हुआ है। किसानों ने बताया कि एमएसपी और बोनस मिलाकर गेहूं का भाव 2735 रुपए प्रति क्विंटल है, जबकि खुले बाजार में उन्हें केवल 2400 से 2500 रुपए प्रति क्विंटल तक का मूल्य मिल रहा है। इससे किसानों को प्रति क्विंटल सैकड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। किसानों ने सरकार से जल्द प्रभावी कदम उठाकर खरीद प्रक्रिया में तेजी लाने की मांग की है।