मोरबी में डंपर के पीछे कार घुसने से 5 लोगों की मौत, दो गंभीर रूप से घायल

जानकारी के अनुसार, परेश डढैया (24) गुरुवार शाम को हलवद से लौटते समय मानसार के पास बाइक फिसलने से घायल हो गया था। सूचना मिलते ही उसके पिता दिलीप डढैया सहित गांव के 5 अन्य लोग कार से मौके पर पहुंचे। घायल परेश को कार में बिठाकर सभी सात लोग इलाज के लिए मोरबी आ रहे थे। इसी दौरान चराडवा और आंदरणा गांव के बीच एक फैक्ट्री से निकलकर सड़क पार कर रहे एक डंपर के चालक ने अचानक मोड़ लिया, जिससे डंपर के पीछे कार घुस गई। हादसे में सुरेश, वीरम, परेश की मौके पर ही मौत हो गई और चार अन्य घायल हो गए। घायलों को मोरबी से राजकोट ले जाया गया जहां इलाज के दौरान प्रेमजी तथा भरत ने दम तोड़ दिया। दो अन्य गंभीर उपचाराधीन हैं।