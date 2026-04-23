Apara Ekadashi 2026 Date: अपरा एकादशी कब है? 12 या 13 मई, दूर करें अपनी सारी उलझन और जानें सही मुहूर्त

Apara Ekadashi 2026 Date: अगर आप भी इस साल अपरा एकादशी की तारीख को लेकर सिर खुजला रहे हैं, तो आप अकेले नहीं हैं। कैलेंडर में तिथियों के फेरबदल ने भक्तों के बीच थोड़ा कन्फ्यूजन पैदा कर दिया है। लेकिन फिक्र न करें, हम यहां आपकी इस उलझन को पूरी तरह सुलझाने और आपको पुण्य कमाने का सही रास्ता बताने आए हैं।