Panchang : आज का पंचांग शुक्रवार 24 अप्रैल 2026 : शुभ चौघड़िया, राहुकाल, दिशा शूल व राशिफल

दिशा शूल - आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा । इसलिए आज पश्चिम दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए।

राहु काल वेला - (मध्यमान से) दिन 10.30 से 12.00 तक रहेगा

तिथि – अष्ठमी तिथि रात्रि 7.22 तक होगी तदुपरान्त नवमी तिथि होगी ।

नक्षत्र – पुष्य नक्षत्र रात्रि 8.14 तक होगा तदुपरान्त अश्लेषा नक्षत्र होगा ।

योग – शूल योग अंतरात्रि 1.24 तक रहेगा तदुपरान्त गंड योग रहेगा ।

करण – विष्टि करण दिन 8.06 तक रहेगा तदुपरान्त बव करण रहेगा।

विशिष्ट योग – रवियोग रात्रि 8-14 से प्रारम्भ.

व्रत / दिवस विशेष – भद्रा दिन 8-06 तक, दुर्गाष्टमी, देवी बगलामुखी जयंती, मानव एकता दिवस, गंडमूल रात्रि 8-14 से प्रारम्भ,

चन्द्रमा – आज सम्पूर्ण दिन रात्रि कर्क राशि में होगा ।