Panchang : आज का पंचांग शुक्रवार 24 अप्रैल 2026 : शुभ चौघड़िया, राहुकाल, दिशा शूल व राशिफल

Aaj Ka Panchang 24 April 2026 : आज का पंचांग 24 अप्रैल 2026 (फोटो सोर्स: AI@Gemini)
Aaj Ka Panchang 24 April 2026 : 24 अप्रैल 2026, शुक्रवार का दिन धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से विशेष महत्व रखता है। पंडित मुकेश भारद्वाज ने बताया कि आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है, जिसमें पुष्य नक्षत्र और शुभ योगों का संयोग बन रहा है। इस दिन दुर्गाष्टमी, देवी बगलामुखी जयंती जैसे महत्वपूर्ण पर्व भी मनाए जा रहे हैं।
यदि आप आज कोई शुभ कार्य, यात्रा या पूजा-पाठ की योजना बना रहे हैं, तो राहुकाल, चौघड़िया, दिशा शूल और अन्य पंचांग तत्वों की जानकारी लेना बेहद आवश्यक है। यह पंचांग आपको दिनभर के शुभ-अशुभ समय, ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति और विशेष योगों की संपूर्ण जानकारी प्रदान करता है।
|चौघड़िया प्रकार
|समय
|विवरण
|चर (Char)
|सूर्योदय – 7:35 AM
|सामान्य कार्यों के लिए शुभ
|लाभ (Labh)
|7:35 AM – 9:12 AM*
|लाभकारी कार्यों के लिए उत्तम
|अमृत (Amrit)
|9:12 AM – 10:48 AM*
|सबसे शुभ समय
|शुभ (Shubh)
|12:25 PM – 2:02 PM
|मांगलिक कार्यों के लिए श्रेष्ठ
|चर (Char)
|5:15 PM – सूर्यास्त
|सामान्य शुभ कार्यों के लिए अच्छा
दिशा शूल - आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा । इसलिए आज पश्चिम दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए।
राहु काल वेला - (मध्यमान से) दिन 10.30 से 12.00 तक रहेगा
तिथि – अष्ठमी तिथि रात्रि 7.22 तक होगी तदुपरान्त नवमी तिथि होगी ।
नक्षत्र – पुष्य नक्षत्र रात्रि 8.14 तक होगा तदुपरान्त अश्लेषा नक्षत्र होगा ।
योग – शूल योग अंतरात्रि 1.24 तक रहेगा तदुपरान्त गंड योग रहेगा ।
करण – विष्टि करण दिन 8.06 तक रहेगा तदुपरान्त बव करण रहेगा।
विशिष्ट योग – रवियोग रात्रि 8-14 से प्रारम्भ.
व्रत / दिवस विशेष – भद्रा दिन 8-06 तक, दुर्गाष्टमी, देवी बगलामुखी जयंती, मानव एकता दिवस, गंडमूल रात्रि 8-14 से प्रारम्भ,
चन्द्रमा – आज सम्पूर्ण दिन रात्रि कर्क राशि में होगा ।
कर्क राशि के स्वामी चन्द्र हैं. यह जल प्रधान राशि है. ये बहुत भावुक होते हैं. सुन्दर व आकर्षक होते है. व्यवहार मिलनसार होता है. कला, संगीत, साहित्य प्रेमी, कल्पनाशील, धार्मिक, दयालु, सहृदय, ईमानदार होते हैं. ऐसे बच्चे सभी के मनोभावों को आसानी से समझने वाले होते हैं.
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