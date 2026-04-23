Makar Rashi 2026 : मकर राशि वाले शनि की कृपा कैसे पाएं? जानिए उपाय, लकी नंबर और शुभ दिन

Makar Rashi 2026 : अगर आपकी राशि मकर है, तो साल 2026 आपके लिए बदलाव और बड़ी उपलब्धियों का साल होने वाला है। मकर राशि वाले अगर 2026 को अपने लिए खास बनाना चाहते हैं और ग्रहों के बुरे असर से बचना होगा तो कुछ आसान उपाय हैं जो आपको जरूर आजमाने चाहिए। सबसे पहले, हर शुक्रवार दुर्गा चालीसा का कम से कम 10 बार पाठ करें। मां का या फिर मां जैसी महिलाओं जैसे मौसी, चाची का आदर जरूर करें, इससे किस्मत भी साथ देती है।