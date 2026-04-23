23 अप्रैल 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

समाचार

Makar Rashi 2026 : मकर राशि वाले शनि की कृपा कैसे पाएं? जानिए उपाय, लकी नंबर और शुभ दिन

Capricorn Horoscope 2026 : मकर राशि के लिए 2026 कैसा रहेगा? जानिए करियर, धन, स्वास्थ्य और भाग्य को बेहतर बनाने के आसान उपाय, लकी नंबर, शुभ दिन और शनि से जुड़े खास ज्योतिषीय टिप्स।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

Apr 23, 2026

Makar Rashi 2026

Makar Rashi 2026

Makar Rashi 2026 : अगर आपकी राशि मकर है, तो साल 2026 आपके लिए बदलाव और बड़ी उपलब्धियों का साल होने वाला है। मकर राशि वाले अगर 2026 को अपने लिए खास बनाना चाहते हैं और ग्रहों के बुरे असर से बचना होगा तो कुछ आसान उपाय हैं जो आपको जरूर आजमाने चाहिए। सबसे पहले, हर शुक्रवार दुर्गा चालीसा का कम से कम 10 बार पाठ करें। मां का या फिर मां जैसी महिलाओं जैसे मौसी, चाची का आदर जरूर करें, इससे किस्मत भी साथ देती है।

गणेश जी की नियमित पूजा आपके लिए फायदेमंद है। सेहत को दुरुस्त रखने के लिए नहाते वक्त पानी में थोड़ी हल्दी डाल लें। और हर शनिवार अगर घर में नमक वाले पानी से पोछा लगवा लेंगे, तो नकारात्मकता दूर रहती है।

राहु के बुरे प्रभाव से बचना है तो 2026 में मां दुर्गा की पूजा करें, दुर्गा मंत्रों का जाप करें। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए हर शनिवार काले तिल और उड़द की दाल दान करें। हफ्ते का हर रविवार सूर्य नमस्कार करें और सूर्य को जल चढ़ाएं।

ध्यान रखें, पैसों के मामले में ज्यादा रिस्क मत उठाइए। आपके लिए नीला रंग शुभ है। 8 और 26 शुभ अंक हैं। शनिवार, शुक्रवार और बुधवार आपके लिए अच्छे दिन हैं। महीने की बात करें तो अप्रैल से सितंबर के बीच के महीने आपके लिए बेहतर रहेंगे।

हनुमान चालीसा का पाठ भी आपके लिए लाभकारी है। शुभ धातु आपकी अष्टधातु और लोहा है। अंत में, जय मां निवासनी।

आपके लिए 2026 का 'लकी चार्ट'

कैटेगरीशुभ जानकारी
शुभ रंगनीला (Blue) - यह आपको शांति और स्पष्टता देगा।
शुभ अंक8 और 26
शुभ दिनशनिवार, शुक्रवार और बुधवार
शुभ धातुअष्टधातु और लोहा
लकी महीनेअप्रैल से सितंबर तक का समय सबसे बेहतरीन है।

ज्योतिषीय खास बातें

मकर राशि का स्वामी शनि है। साल 2026 में शनि की स्थिति आपको अनुशासन में रहने की प्रेरणा देगी। चूंकि यह साल आपके लिए मेहनत वाला है, इसलिए आलस्य से बचें।

विशेष टिप: यदि आप लोहे का एक छल्ला (बिना जोड़ वाला) दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में शनिवार के दिन धारण करते हैं, तो शनि देव की विशेष कृपा बनी रहेगी। साथ ही, इस साल पक्षियों को दाना डालना आपके करियर के लिए बहुत शुभ साबित होगा।

अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहाँ दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।

ये भी पढ़ें

Top 10 Ghats in Varanasi : वाराणसी के 10 प्रमुख घाट: जहां हर कदम पर बसी है एक कहानी
धर्म और अध्यात्म
Top 10 Ghats in Varanasi

Frequently Asked Questions

खबर शेयर करें:

Published on:

23 Apr 2026 11:47 am

Hindi News / News Bulletin / Makar Rashi 2026 : मकर राशि वाले शनि की कृपा कैसे पाएं? जानिए उपाय, लकी नंबर और शुभ दिन

बड़ी खबरें

View All

समाचार

ट्रेंडिंग

दिल्ली में तबाही का प्लान फेल! ब्लास्ट से पहले पकड़े गए 2 फिदायीन, चौंकाने वाला कनेक्शन

Delhi Blast Plan Failed
ग्वालियर

नागौर में 10 हजार किलो विस्फोटक सामग्री मिलने के मामले में NIA का बड़ा एक्शन, ‘नर्सिंगकर्मी’ वाला राज खुला

Nagaur Explosives Case NIA exposes mastermind nurse disguise move to charge-sheet over 10 ton haul
नागौर

एमपी में बिना स्लॉट बुकिंग के खरीद रहे बीजेपी नेताओं के गेहूं, जीतू पटवारी ने किया ट्वीट

Jitu Patwari raises questions regarding wheat procurement via a tweet
भोपाल

राज्यसभा की तीसरी सीट पर कमलनाथ को लड़ा सकती है कांग्रेस ! चर्चा में ये भी नाम शामिल

KamalNath (Photo Source: Social Media)
इंदौर

कौन है राहुल मीणा? दोस्त की पत्नी से बलात्कार और Delhi IRS अधिकारी की बेटी की निर्मम हत्या, क्यों और कैसे?

Delhi IRS Officer Daughter Murder
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.