राशिफल

Makar Rashifal 2026 : मकर राशि 2026 राशिफल: प्रमोशन, विवाह और सफलता का साल, जानें पूरा भविष्यफल

Capricorn Horoscope 2026 : कर राशि 2026 राशिफल में जानिए करियर ग्रोथ, नौकरी–प्रमोशन, बिजनेस, धन–निवेश, विवाह, प्रेम, शिक्षा और ज्योतिष उपाय। शनि, गुरु, राहु के गोचर से कैसे बदलेगा आपका भाग्य।

भारत

image

Manoj Vashisth

image

Anish Vyas

Jan 01, 2026

Makar Rashifal 2026

Makar Rashifal 2026 : मकर राशि वार्षिक राशिफल 2026

Makar Varshik Rashifal 2026 : ज्योतिषाचार्य डा.अनीष व्यास ने बताया कि साल 2026 मकर राशि के जातकों के लिए उपलब्धियों और नए अवसरों का साल साबित होने वाला है। इस वर्ष सफलता पाने के लिए मेहनत और कर्मप्रधान रवैये की आवश्यकता रहेगी। ग्रहों की स्थिति और उनका गोचर आपके जीवन में महत्वपूर्ण प्रभाव डालेंगे, जिससे परिवारिक संबंध मजबूत होंगे और भाई-बहनों के साथ जुड़ाव बढ़ेगा। शनि, बृहस्पति और राहु का गोचर आपके आत्मविश्वास, संचार क्षमता और रचनात्मकता को बढ़ाएगा। इसके अलावा आपका कौशल और प्रतिस्पर्धा में सफलता भी विशेष रूप से बढ़ेगी। हालांकि, स्वास्थ्य संबंधी कुछ सावधानियां बरतना जरूरी होगा। जितना आप अपनी जिम्मेदारियों और कर्मों पर ध्यान देंगे, उतना ही आपको सालभर सफलता मिलती जाएगी।

गुरु का गोचर साल के दूसरे भाग में कर्म क्षेत्र को प्रभावित करेगा, जब वह कर्क राशि में गोचर करेगा। इस समय आपकी काम करने की शक्ति एवं स्थिति में सुधार के साथ विस्तार भी हो सकता है और आप अपने कार्यों में पूरी मेहनत और निष्ठा से लगे रहेंगे। इससे आपको कार्यक्षेत्र में सम्मान और सफलता मिलने के संकेत हैं। इसी दौरान गुरु का प्रभाव आपके सामाजिक जीवन को भी सुधार सकता है, और आपके रिश्तों में सामंजस्य बढ़ सकता है।

साल के अंतिम भाग में गुरु सिंह राशि में गोचर करेंगे, जिससे अष्टम भाव का प्रभाव आपके जीवन में गहरे बदलाव ला सकता है। यह समय किसी बड़ी आंतरिक यात्रा या आत्म-साक्षात्कार का हो सकता है, जो आपको नए दृष्टिकोण से सोचने के लिए प्रेरित करेगा। इस वर्ष शनि देव का गोचर आपकी मेहनत, जिम्मेदारियों और कर्मों की असली परीक्षा लेने वाला है। यदि आपने अब तक जीवन में अनुशासन और ईमानदारी का पालन किया है, तो यह साल आपकी तरक्की की राह खोल सकता है। शनि आपको कुछ सख्त सबक जरूर देगा, लेकिन यही सबक भविष्य की मजबूत नींव बनेंगे। दूसरी ओर, बृहस्पति (गुरु ग्रह) का गोचर आपकी किस्मत को चमका सकता है। विशेष रूप से शिक्षा, विवाह, संतान सुख, और अध्यात्म से जुड़े लोगों के लिए यह समय उत्साह और अवसरों से भरा होगा। गुरु की कृपा से आप जीवन के बड़े निर्णय आत्मविश्वास से ले पाएंगे और समाज में आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ सकती है।

मंगल इस वर्ष सामान्य गति से गोचर करेगा, जिससे आपके कार्यों में सक्रियता बनी रहेगी। यह समय आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने और अपनी कार्य शक्ति में सुधार लाने का है। किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना करने के लिए आपका साहस और मेहनत आपको सफलता दिला सकते हैं। वर्ष की शुरुआत में शुक्र ग्रह अस्त रहेगा जिसका असर आपकी व्यक्तिगत और भावनात्मक जिंदगी पर पड़ सकता है। इस दौरान रिश्तों में कुछ परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन अगर आप समझदारी से काम लें, तो इन समस्याओं का समाधान भी संभव है।

मकर राशि वार्षिक राशिफल 2026 कैरियर

नौकरी की दृष्टि से मकर राशि वालों के लिए वर्ष 2026 काफ़ी हद तक अनुकूल रह सकता है। तीसरे भाव में स्थित शनि मेहनती लोगों को शुभ फल प्रदान करेंगे और कर्मफल दाता शनि पूरे वर्ष ही इस स्थिति में रहने वाले हैं। ऐसे में, धैर्य और मेहनत के साथ काम करने वालों और अनुभवी लोगों की बात मानने वालों को नौकरी में सकारात्मक परिणामों की प्राप्ति होगी। हालांकि, बृहस्पति देव साल की शुरुआत से लेकर 02 जून तक आपके छठे भाव में रहेंगे और इसे ज्यादा अच्छा तो नहीं कहा जाएगा। लेकिन फिर भी मैनेजमेंट सेक्टर, शिक्षा और फाइनेंस से जुड़े हुए लोगों के लिए समय अनुकूल रहेगा। वहीं, कोर्ट-कचहरी और वकालत से संबंधित जातकों के लिए अवधि शुभ रहेगी।

02 जून से 31 अक्टूबर तक का समय काफ़ी अच्छा रहेगा और इस दौरान आपके पदोन्नति के भी योग बनेंगे। अगर आपका प्रमोशन नहीं हो पाता है, तो इस समय किए गए कार्यों से आपको भविष्य में लाभ मिलेगा। मकर राशिफल 2026 के अनुसार, 31 अक्टूबर के बाद बृहस्पति देव कमज़ोर स्थिति में होंगे और उस समय शनि देव आपका सहयोग करेंगे। ऐसे में, आपके लिए नौकरी में किसी भी तरह का जोख़िम लेना ठीक नहीं रहेगा।

बता दें कि बुध ग्रह आपको मिले-जुले परिणाम दे सकते हैं जबकि शुक्र देव आपके पक्ष में नतीजे देंगे। इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि वर्ष 2026 आपकी नौकरी के लिए औसत से बेहतर या काफ़ी हद तक अनुकूल रहेगा और आप मेहनत करके उन्नति प्राप्त करने में सक्षम होंगे। नौकरी में प्रमोशन की स्थिति बनेगी और आपके सीनियर्स आपके पक्ष में आ जाएंगे और आपको सपोर्ट करेंगे। आपके अंदर काम करने का नया उत्साह देखने को मिलेगा। बिजनेस करने वालों को साल के बीच में बिजनेस में एक्सपेंशन मिलेगा और आप अपने बिजनेस में अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। आप जिस काम को भी हाथ में लेंगे, सफलता दौड़ी हुई आपके पास आएगी। आप नया स्टार्टअप भी शुरू कर सकते हैं। इसी समय अवधि में नई नौकरी के लिए प्रयास करने से भी आपको सफलता मिल सकती है। साल के अंतिम महीना में बिजनेस में अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। आपका बिजनेस में बड़े नामचीन लोग और इंटरेस्ट दिखाएंगे, लेकिन नवंबर, दिसंबर में आपको कानूनी दिक्कतों से बचना होगा। नौकरी वालों के लिए यह समय अच्छा रहेगा।

मकर राशि वार्षिक राशिफल 2026 आर्थिक स्थिति

मकर राशि के जातकों के आर्थिक जीवन के लिए वर्ष 2026 मिलाजुला रहेगा। हालांकि, आपके लिए समय कभी-कभी कमज़ोर भी रह सकता है। आय की दृष्टि से इस साल को अच्छा कहा जाएगा। वहीं, आपके लाभ भाव के स्वामी मिलेजुले फल प्रदान कर सकते हैं, परंतु गुरु ग्रह की स्थिति आपके लिए काफ़ी हद तक शुभ रहेगी जो कि एक अनुकूल बिंदु है। लेकिन, संभव है कि इस साल आप ज्यादा बचत न कर पाएं। वर्ष की शुरुआत में आपके सितारों का योग खर्चों की बढ़ोत्तरी को दिखा सकता है। इस समय आप अपना धन घर परिवार की आवश्यकताओं पर ही लगा सकते हैं। इस समय सेविंग के काम के लिए समय साथ न दे पाए। इस दौरान आपको किसी भी निवेश या नए काम को शुरू करने से बचना चाहिए क्योंकि ग्रहों का प्रभाव ऐसे कार्यों के लिए अच्छा नहीं रहेगा। आप महसूस करेंगे कि जितना आप अपने धन के लिए बचत को लेकर मेहनत कर रहे हैं उतना ही नतीजा उम्मीद के मुताबिक नहीं आ रहा है। आत्मविश्वास में कमी हो सकती है और आपको यह लगेगा कि आपके पास वह सभी संसाधन नहीं हैं जो आपको अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए चाहिए।

आपके लिए इस समय सबसे जरूरी बात यह होगी कि आप धैर्य रखें और अपने प्रयासों में लगे रहें। आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए आपको निरंतर मेहनत करने की आवश्यकता होगी। आपको जल्दी से कोई बड़ा मुनाफा मिलने की संभावना कम ही रहेगी, लेकिन यदि आप शांत और संयमित रहते हैं, तो बाद में इसका अच्छा परिणाम मिलेगा। इस समय आपको निवेश के मामलों में भी सतर्क रहना होगा। किसी बड़े निवेश की योजना बनाना या नया व्यवसाय शुरू करना इस समय बहुत लाभकारी नहीं होगा। आपके लिए यह एक अच्छा समय होगा कि आप अपनी योजनाओं और निवेश को भविष्य के लिए स्थगित कर दें और इस समय को अपने मौजूदा आर्थिक ढांचे को मजबूत करने में लगाएं। यदि आप अपने वर्तमान व्यवसाय या नौकरी से संतुष्ट हैं, तो आपको उसमें सुधार करने और उसे बेहतर बनाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। यह समय आपके लिए थोड़ी आर्थिक तंगी का हो सकता है, लेकिन जैसे-जैसे साल का मध्य आता है, स्थिति में धीरे-धीरे सुधार होने लगेगा।

अक्टूबर के बाद आपके लिए स्थिति में काफी सुधार होगा। ग्रहों के प्रभाव में बदलाव के कारण आपको अपने आर्थिक पक्ष में काफी सकारात्मक बदलाव दिखाई देंगे। अब आपको यह महसूस होगा कि आपकी मेहनत का फल मिलना शुरू हो रहा है। यह समय आपके लिए एक नई शुरुआत का होगा, जहां आपकी योजनाएं और प्रयास फलित होने लगेंगे।

मकर राशि वार्षिक राशिफल 2026 परिवार

मकर राशि वालों के पारिवारिक जीवन के लिए वर्ष 2026 थोड़ा कमज़ोर रह सकता है। बता दें कि दूसरे भाव में राहु ग्रह की स्थिति की वजह से परिजनों के बीच आपसी सामंजस्य में कमी रह सकती है क्योंकि सदस्य एक-दूसरे पर संदेह कर सकते हैं या किसी बात का बतंगड़ बन सकता हैं। बेहतर होगा कि एक-दूसरे के प्रति वफादार रहें और एक दूसरे के बारे में सकारात्मक सोचें। साथ ही, बातों को सुलझाने की कोशिश करें क्योंकि ऐसा करने के बाद ही आपका पारिवारिक जीवन संतुलित रहेगा, अन्यथा यह वर्ष पारिवारिक मामलों में सकारात्मक परिणाम देने में पीछे रह सकता है।

गृहस्थ जीवन की तो वर्ष 2026 में किसी नकारात्मक ग्रह का प्रभाव चतुर्थ भाव पर लंबे समय तक नहीं होगा। मकर राशिफल 2026 कहता है कि चतुर्थ भाव का स्वामी मंगल आपको औसत परिणाम प्रदान करेगा, लेकिन किसी बड़े ग्रह का नकारात्मक प्रभाव चौथे भाव पर न होने के कारण आप गृहस्थ जीवन का आनंद ले सकेंगे। जमीन-जायदाद से संबंधित समस्याएं शांत होने से घर-परिवार का माहौल अच्छा बना रहेगा और आप आनंदित रह सकेंगे।

साल की शुरुआत से लेकर 02 जून 2026 तक विवाह करवाने में कोई विशेष भूमिका नहीं निभाएगा। लेकिन, 02 जून से 31 अक्टूबर के बीच का समय काफ़ी अच्छा रहेगा। इस दौरान विवाह इत्यादि संपन्न हो सकता है। यह समय वैवाहिक जीवन के लिए अनुकूल रहेगा। मकर राशिफल 2026 कहता है कि किसी भी ग्रह का नकारात्मक प्रभाव लंबे समय तक सप्तम भाव पर नहीं होगा और इसका फायदा आपको मिलेगा। ऐसे में, आपका वैवाहिक जीवन पर किसी भी ग्रह का अशुभ प्रभाव नहीं होगा।

2 जून से 31 अक्टूबर के बीच बृहस्पति उच्च अवस्था में आपके सप्तम भाव में रहेंगे जो काफ़ी हद तक अनुकूल परिणाम देना चाहेंगे। यदि पिछले दिनों आपके वैवाहिक जीवन में किसी तरह की कोई परेशानी रही है, तो वह अब ठीक हो जाएगी। इसके बाद, 02 जून से 31 अक्टूबर की बीच की अवधि में रिश्ते में कोई प्रतिकूलता नहीं आएगी। अतः समझदार लोग इस वर्ष वैवाहिक जीवन का आनंद उठा सकेंगे।

मकर राशि वार्षिक राशिफल 2026 प्रेम - रोमांस

मकर राशि वालों की लव लाइफ साल 2026 में उतार-चढ़ाव से भरी होगी, लेकिन साल की शुरुआत में आपको शादी या प्रेम के कुछ रिश्ते दिखाई दे सकते हैं। यह साल प्रेम संबंधों में अच्छी समझ और बैलेंस रखने की ओर संकेत करता है। आप अपने रिश्ते में नयापन लाने का प्रयास करेंगे और रोमांटिक जीवन को भी बढ़िया बनाने की कोशिश करेंगे। साल के शुरुआती महीनो में लव लाइफ में जटिलताएं देखने को मिलेंगी। उत्सुकता हावी हो सकती है। आपकी इच्छाएं बहुत ज्यादा प्रबल होगी और आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाएंगे और अपनी चाहत को बहुत ज्यादा खुलेपन से व्यक्त करना चाहिए। इस समय अवधि में आप बहुत ज्यादा रोमांटिक रहेंगे, इससे आपके पार्टनर को रोमांच महसूस होगा और आपके लव रिलेशनशिप मजबूत होंगे।

बृहस्पति देव भले ही इस पूरे वर्ष ज्यादा मज़बूत स्थिति में नहीं होंगे। लेकिन, 02 जून से 31 अक्टूबर के बीच यह प्रेम संबंधों को मधुर बनाए रखेंगे। ऐसे में, अधिकांश ग्रह प्रेम के समर्थन में होंगे या फिर औसत परिणाम प्रदान करेंगे, लेकिन कोई ग्रह विरोध नहीं करेगा। शनि देव के आशीर्वाद से आपका प्रेम जीवन मधुर बना रहेगा। इसके परिणामस्वरूप, आप अपने जीवन का आनंद ले सकेंगे। जिनका प्रेम में सच्चाई का अभाव होगा, उनके बीच बहस या मतभेद हो सकते हैं या फिर एक-दूसरे के प्रति समर्पण न होने की स्थिति में रिश्ता कमज़ोर हो सकता है।

सितंबर और अक्टूबर का समय मकर राशि के प्रेम जीवन के लिए सबसे खास और रोमांटिक रहेगा। इस समय आपका प्रेम जीवन अपने चरम पर होगा, और आप अपने साथी के साथ अत्यधिक खुश और संतुष्ट महसूस करेंगे। अक्टूबर में विशेष रूप से आपके संबंध में एक नई ऊर्जा और प्रेम का संचार होगा, जो आपके रिश्ते को एक नई दिशा दे सकता है। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो इस समय आपकी भावनाएं बहुत ही प्रबल हो सकती हैं। आपके रिश्ते में काफी सुधार हो सकता है। यह समय सगाई या विवाह के प्रस्ताव के लिए भी अनुकूल हो सकता है।

मकर राशि वार्षिक राशिफल 2026 शिक्षा

शिक्षा की दृष्टि से मकर राशि वालों के लिए वर्ष 2026 औसत रहेगा। बता दें कि चतुर्थ भाव के स्वामी मंगल आपको मध्यम फल दे सकते हैं। लेकिन, पंचम भाव के स्वामी शुक्र काफ़ी हद तक आपके पक्ष में रह सकते हैं और पंचम भाव पर शनि की तीसरी दृष्टि होने से कभी-कभी आपका मन पढ़ाई से भटक सकता है। ऐसे में, आपका ध्यान पढ़ाई की बजाय दूसरी चीजों पर हो सकता है। वहीं, प्राथमिक शिक्षा के कारक ग्रह बुध देव आपको औसत से थोड़े बेहतर और बृहस्पति महाराज मिले-जुले परिणाम दे सकते हैं।

साल की शुरुआत से लेकर 02 जून 2026 तक गुरु ग्रह प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिला दे सकते हैं जबकि अन्य मामलों में मध्यम फल की प्राप्ति की संभावना है। 02 जून से 31 अक्टूबर तक की अवधि शिक्षा के लिए शानदार कही जाएगी। वहीं, 31 अक्टूबर के बाद का समय रिसर्च के छात्रों के लिए अच्छा रहेगा जबकि अन्य छात्रों को औसत या औसत से थोड़े कमज़ोर परिणाम मिल सकते हैं। वहीं, 05 दिसंबर 2026 के बाद आपको कुछ स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती है, जिसके चलते आपका प्रदर्शन शिक्षा में कमज़ोर रह सकता है।

कुल मिलाकर, शिक्षा के क्षेत्र में वर्ष 2026 आपको औसत फल प्रदान कर सकता है। जो विद्यार्थी हायर एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं, खासकर लॉ या मेडिसिन के क्षेत्र में, उन्हें इस साल अपने मनचाहे कॉलेज में दाखिला मिल सकता है चाहे वे भारत में पढ़ना चाहें या विदेश जाना चाहें। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी यह साल अनुकूल रहेगा। जो विद्यार्थी सरकारी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, खासतौर पर प्रशासनिक सेवाओं की, उनके लिए यह साल काफी शुभ रहेगा और वे टॉप तक पहुंच सकते हैं। हालांकि, ये साल पूरी तरह से आसान नहीं होगा। यह साल आपके धैर्य और समर्पण की परीक्षा लेगा। लेकिन जितनी ज्यादा आपकी लगन और मेहनत होगी, उतनी ही ज्यादा ईश्वरीय शक्ति लक्ष्य तक पहुंचने में आपकी मदद करेगी।

मकर राशि वार्षिक राशिफल 2026 ज्योतिष उपाय

भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्ल़ेषक डा.अनीष व्यास ने बताया कि शनिवार के दिन जरूरतमंद लोगों को कंबल दान कर सकते हैं। शनि चालीसा का पाठ करें। गौमाता को हरा चारा और थोड़ा सा गुड़ खिलाएं तथा चीटियों को आटा डालें। उड़द की दाल के पकोड़े सरसों के तेल में तल पर गरीबों को खिलाएं। शनिवार को शनिदेव की पूजा करें। सोमवार व शनिवार को स्नान के बाद गंगाजल और काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं।

संबंधित विषय:

संबंधित विषय:

Published on:

