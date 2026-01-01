1 जनवरी 2026,

गुरुवार

धर्म और अध्यात्म

Satyanarayan Puja 2026 Dates : 2026 में कब-कब है सत्यनारायण भगवान की पूजा? नोट कर लें पूरे साल की महत्वपूर्ण तिथियां

2026 Satyanarayan Vrat Calendar : सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला श्री श्री सत्यनारायण भगवान व्रत क्यों किया जाता है। क्या फल मिलता है। साल 2026 में कब कब पड़ेगा ये व्रत। देखिए 2026 की पूरी लिस्ट।

भारत

image

Manoj Vashisth

Jan 01, 2026

Satyanarayan Vrat 2026 Dates

Satyanarayan Vrat 2026 Dates

Satyanarayana Puja 2026 : हिंदू परंपरा में, श्री सत्यनारायण व्रत का एक खास स्थान है। लोग भगवान नारायण को उनके असली रूप में सम्मान देने के लिए यह व्रत रखते हैं। वे कहते हैं कि सच्चे दिल से सत्यनारायण व्रत रखने से घर में सुख, शांति और खुशहाली आती है। साथ ही, अच्छी किस्मत भी आती है। यह व्रत आमतौर पर पूर्णिमा को होता है, और लोगों का मानना ​​है कि यह जल्दी अच्छे फल देता है। 2026 में, हर पूर्णिमा का दिन इस व्रत के लिए खास महत्व रखता है।

2026 में सत्यनारायण व्रत कब है | Complete List of Shri Satyanarayan Vrat 2026

पौष पूर्णिमा – 3 जनवरी, शनिवार
माघ पूर्णिमा – 1 फरवरी, रविवार
फाल्गुन पूर्णिमा – 3 मार्च, मंगलवार
चैत्र पूर्णिमा – 1 अप्रैल, बुधवार
वैशाख पूर्णिमा – 1 मई, शुक्रवार
अधिक ज्येष्ठ पूर्णिमा – 30 मई, शनिवार
ज्येष्ठ पूर्णिमा – 29 जून, सोमवार
आषाढ़ पूर्णिमा – 29 जुलाई, बुधवार
श्रावण पूर्णिमा – 27 अगस्त, गुरुवार
भाद्रपद पूर्णिमा – 26 सितंबर, शनिवार
आश्विन पूर्णिमा – 25 अक्टूबर, रविवार
कार्तिक पूर्णिमा – 24 नवंबर, मंगलवार
मार्गशीर्ष पूर्णिमा – 23 दिसंबर, बुधवार

सत्यनारायण व्रत क्यों जरूरी है

शास्त्रों के अनुसार श्री सत्यनारायण असल में भगवान विष्णु हैं। उनके लिए व्रत रखने से सच्चाई, अच्छे काम और मज़बूत नैतिकता को बढ़ावा मिलता है। लोगों का मानना ​​है कि यह व्रत परिवार में आने वाली मुश्किलों को दूर करता है और पैसों की परेशानियों में मदद करता है। सबसे बढ़कर, यह घर में शांति और खुशी बनाए रखने के बारे में है।

सत्यनारायण पूजा कैसे करें

आप जल्दी उठें, नहाएं और ताज़े कपड़े पहनें। व्रत रखने का संकल्प लेने के बाद, आप भगवान सत्यनारायण या शालिग्राम की मूर्ति की पूजा करें। आप मूर्ति को पंचामृत से नहलाएं, फिर तुलसी के पत्ते, फल, फूल, धूप और दीपक जलाएं। मुख्य कहानी—सत्यनारायण कथा—ज़ोर से पढ़ी जाती है, और इसे सुनना ज़रूरी है। खत्म करने के लिए, आप आरती करते हैं और सभी के साथ प्रसाद बांटते हैं।

व्रत और व्रत तोड़ने के नियम

इस व्रत का मतलब है पूरे दिन व्रत रखना। ज़्यादातर लोग शाम को पूजा करते हैं, ताकि वे आरती और प्रसाद के बाद अपना व्रत तोड़ सकें। आप प्रसाद खाकर और पंचामृत पीकर अपना व्रत खत्म करते हैं। अगर पूरा व्रत रखना बहुत मुश्किल लगता है, तो फल खाने की इजाज़त है।

सत्यनारायण कथा में क्या खास है

कथा बताती है कि पूजा कैसे शुरू हुई, व्रत रखने का क्या फ़ायदा है, और अगर आप नियमों का पालन नहीं करते हैं तो क्या होता है। यह आपको सच्चाई के रास्ते पर चलने और भगवान पर गहरा भरोसा करने के लिए प्रेरित करती है।

अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहाँ दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।

