Satyanarayan Puja 2026 Dates : 2026 में कब-कब है सत्यनारायण भगवान की पूजा? नोट कर लें पूरे साल की महत्वपूर्ण तिथियां

Satyanarayana Puja 2026 : हिंदू परंपरा में, श्री सत्यनारायण व्रत का एक खास स्थान है। लोग भगवान नारायण को उनके असली रूप में सम्मान देने के लिए यह व्रत रखते हैं। वे कहते हैं कि सच्चे दिल से सत्यनारायण व्रत रखने से घर में सुख, शांति और खुशहाली आती है। साथ ही, अच्छी किस्मत भी आती है। यह व्रत आमतौर पर पूर्णिमा को होता है, और लोगों का मानना ​​है कि यह जल्दी अच्छे फल देता है। 2026 में, हर पूर्णिमा का दिन इस व्रत के लिए खास महत्व रखता है।