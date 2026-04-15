Mohini Ekadashi 2026 Kab Hai : मोहिनी एकादशी 2026 कब है, क्या है अमृत वाली इस सुंदर नारी का रहस्य? जानें शुभ मुहूर्त और नियम

Mohini Ekadashi 2026 Kab Hai : हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत केवल भूख-प्यास सहना नहीं, बल्कि तन और मन को 'रीसेट' करने का एक आध्यात्मिक तरीका है। साल भर में आने वाली सभी एकादशियों में मोहिनी एकादशी (Mohini Ekadashi) का स्थान बहुत ऊंचा है। यह वही दिन है जब भगवान विष्णु ने एक ऐसी मनमोहक नारी का रूप धरा था, जिसे देख दानव भी अपनी सुध-बुध खो बैठे थे।