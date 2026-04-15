Panchang : आज का पंचांग 16 अप्रैल 2026: तिथि, नक्षत्र, राहुकाल, चौघड़िया, शुभ मुहूर्त व राशिफल

दिशा शूल - आज दक्षिण दिशा में दिशा शूल रहेगा । इसलिए दक्षिण दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए।

राहु काल वेला - (मध्यमान से) दिन 1.30 से 3.00 तक रहेगा.

तिथि – चतुर्दशी तिथि रात्रि 8.12 तक होगी तदुपरान्त तिथि होगी अमावस्या ।

नक्षत्र – उत्तराभाद्रपद नक्षत्र दिन 1.59 तक रहेगा तदुपरान्त रेवती नक्षत्र होगा ।

योग – ऐन्द्र योग दिन 10.37 तक रहेगा तदुपरान्त वैधृति योग रहेगा ।

करण – विष्टि करण दिन 9.22 तक रहेगा तदुपरान्त बव करण रहेगा।