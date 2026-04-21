Ganga Saptami 2026: 23 अप्रैल को है गंगा सप्तमी: जानें इस दिन कौन से मंत्रों का जाप करें और राशि अनुसार किन चीजों का दान करें

Ganga Saptami 2026 Daan: गंगा सप्तमी का पावन पर्व मां गंगा के धरती पर अवतरण का प्रतीक माना जाता है, जिसे वैशाख शुक्ल सप्तमी के दिन मनाया जाता है। इस वर्ष यह शुभ तिथि 23 अप्रैल 2026 को पड़ रही है। मान्यता है कि इस दिन गंगा स्नान, पूजा और दान करने से जन्म-जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, यदि इस दिन अपनी राशि के अनुसार वस्तुओं का दान किया जाए तो ग्रह दोष शांत होते हैं और जीवन में सुख-समृद्धि आती है। इसलिए गंगा सप्तमी पर श्रद्धा के साथ किए गए उपाय आपके भाग्य को चमका सकते हैं।