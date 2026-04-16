Tarot Rashifal 17 April 2026: वैशाख अमावस्या पर राशियों का हाल: मेष, वृष, मिथुन समेत सभी राशियों का टैरो राशिफल

Aaj Ka Tarot Horoscope 17 April 2026: टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा के अनुसार, 17 अप्रैल 2026 को वैशाख अमावस्या का विशेष प्रभाव सभी राशियों पर देखने को मिलेगा। इस दिन कुछ राशियों के लिए नए अवसरों के द्वार खुलेंगे, तो वहीं कुछ को चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। कार्यक्षेत्र, आर्थिक स्थिति और रिश्तों में उतार-चढ़ाव बना रह सकता है। ऐसे में टैरो कार्ड की मदद से जानिए मेष, वृष, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का आज का हाल। यह राशिफल आपको दिनभर के फैसले लेने में मार्गदर्शन देगा।