Tarot Rashifal 17 April 2026: वैशाख अमावस्या पर राशियों का हाल: मेष, वृष, मिथुन समेत सभी राशियों का टैरो राशिफल

मेष से मीन तक सभी राशियों का टैरो राशिफल 17 अप्रैल|Patrika.com
Aaj Ka Tarot Horoscope 17 April 2026: टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा के अनुसार, 17 अप्रैल 2026 को वैशाख अमावस्या का विशेष प्रभाव सभी राशियों पर देखने को मिलेगा। इस दिन कुछ राशियों के लिए नए अवसरों के द्वार खुलेंगे, तो वहीं कुछ को चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। कार्यक्षेत्र, आर्थिक स्थिति और रिश्तों में उतार-चढ़ाव बना रह सकता है। ऐसे में टैरो कार्ड की मदद से जानिए मेष, वृष, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का आज का हाल। यह राशिफल आपको दिनभर के फैसले लेने में मार्गदर्शन देगा।
आज आपके काम की सराहना जरूर होगी, लेकिन साथ ही कुछ लोग आपके खिलाफ माहौल भी बना सकते हैं। आर्थिक मामलों में थोड़ी सावधानी जरूरी है इसलिए अनावश्यक खर्चों से बचें। धैर्य बनाए रखें, धीरे-धीरे स्थितियां आपके पक्ष में आएंगी।
आज आपके सामने नए अवसर खुल सकते हैं। नए लोगों से जुड़ना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आपकी प्रतिभा और मेहनत को पहचान मिलेगी और सही समय पर सहयोग भी प्राप्त होगा।
आज आप कहीं घूमने या यात्रा की योजना बना सकते हैं। जीवन में कुछ बड़ा बदलाव लाने का विचार मन में आएगा। नई तकनीक या नया तरीका अपनाना आपके भविष्य के लिए लाभकारी साबित हो सकता है।
कोई भी नया काम शुरू करने से पहले दस्तावेज़ों की अच्छी तरह जांच कर लें। कार्यक्षेत्र में थोड़ी बाधाएं आ सकती हैं। जीवनसाथी की बातों को नजरअंदाज न करें, इससे रिश्तों में संतुलन बना रहेगा।
लंबे समय से अटके कानूनी मामलों में राहत मिल सकती है। विरोधी आपकी ऊर्जा और आत्मविश्वास के आगे टिक नहीं पाएंगे। कर्ज से मुक्ति मिलने के संकेत हैं, जिससे मन हल्का महसूस करेगा।
जीवन में तेजी से बदलाव देखने को मिल सकते हैं। नई योजनाओं पर काम कर रहे हैं तो मित्रों का पूरा सहयोग मिलेगा। समझदारी से फैसले लेने पर आप मौके का सही फायदा उठा पाएंगे।
आर्थिक स्थिति में सुधार आने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन काम रुकेंगे नहीं। प्रेम संबंधों में मिठास बनी रहेगी। आने वाले दिनों में खुशियों के संकेत हैं।
आज उत्साह तो रहेगा, लेकिन मन में कुछ शंकाएं भी बनी रह सकती हैं। गुस्से पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो बनी बनाई बात बिगड़ सकती है। शांत रहकर काम करने से सफलता मिलेगी।
व्यवसाय में प्रगति के संकेत हैं। आज शॉपिंग या खर्च बढ़ सकता है, इसलिए बजट का ध्यान रखें। आपका आकर्षण दूसरों को प्रभावित करेगा, जिससे नए अवसर मिल सकते हैं।
पारिवारिक मामलों में संतुलन और समझदारी जरूरी है। वैवाहिक जीवन में थोड़ी तकरार हो सकती है, इसलिए संयम रखें। स्वास्थ्य को लेकर सजग रहें और नशे से दूर रहें।
आज का दिन खुशियों से भरा रह सकता है। परिवार और दोस्तों के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। कोई नई स्किल सीखने का विचार आपके भविष्य को मजबूत बना सकता है। अचानक धन लाभ के संकेत हैं।
आज का दिन खास रहेगा, लेकिन पैसों के मामले में लापरवाही न करें। कामकाज में अच्छी प्रगति होगी, खासकर ट्रैवल या सर्विस से जुड़े लोगों को लाभ मिलेगा। किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके लिए फायदेमंद साबित होगी।
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