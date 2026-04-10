Saptahik Tarot Rashifal (12-18 April 2026): साप्ताहिक टैरो राशिफल: तुला, वृश्चिक और मीन को मिलेगा लाभ, मकर-धनु रखें सेहत का ध्यान

Saptahik Tarot Rashifal (12-18 April 2026): टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा के अनुसार 12 से 18 अप्रैल 2026 का सप्ताह तुला, वृश्चिक और मीन राशि के जातकों के लिए लाभ और तरक्की के नए अवसर लेकर आ सकता है। वहीं मकर और धनु राशि के लोगों को इस दौरान अपनी सेहत का खास ध्यान रखने की जरूरत होगी। ग्रहों की चाल और टैरो कार्ड्स के संकेत इस सप्ताह करियर, धन और रिश्तों में कई अहम बदलाव दिखा रहे हैं। कुछ राशियों के लिए यह समय सफलता और खुशियों भरा रहेगा, तो कुछ के लिए सावधानी जरूरी होगी। आइए जानते हैं इस सप्ताह का पूरा टैरो राशिफल और क्या कहते हैं आपके सितारे।