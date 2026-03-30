Monthly Tarot Reading April 2026: टैरो मासिक राशिफल, वृषभ-कर्क के लिए तरक्की के योग, मिथुन में उलझन के संकेत

Monthly Tarot Horoscope April 2026: टैरो मासिक राशिफल अप्रैल 2026, यह महीना ग्रहों की बदलती चाल और नए अवसरों का संकेत दे रहा है। अप्रैल में सूर्य मेष राशि में गोचर करेंगे, जिससे ऊर्जा और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। वहीं, मंगल का मीन राशि में प्रवेश कई राशियों के लिए नए फैसलों और बदलाव का समय लेकर आएगा। इसके अलावा, बुध पहले मीन और फिर मेष राशि में गोचर कर संचार और करियर से जुड़े मामलों को प्रभावित करेंगे। ऐसे में टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा से जानते हैं मेष से लेकर कन्या राशि तक का मासिक राशिफल।