Today Tarot Horoscope: टैरो राशिफल 31 मार्च 2026: मकर-मीन की चमकेगी किस्मत, वृषभ-तुला को रखना होगा ध्यान

Today Tarot Horoscope: टैरो राशिफल 31 मार्च 2026 के अनुसार आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए अलग-अलग संकेत लेकर आया है। कहीं किस्मत का साथ मिलेगा तो कहीं सावधानी बरतने की जरूरत रहेगी। मकर और मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन खासतौर पर शुभ रहने वाला है, जबकि वृषभ और तुला राशि वालों को सतर्क रहना होगा। करियर, धन और सेहत के मामलों में आज कई उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा के अनुसार, आइए जानते हैं आज का टैरो राशिफल।