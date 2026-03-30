Zodiac Sign: नाक पर रहता है गुस्सा, इस राशि की लड़कियां शादी के बाद झेलती हैं सबसे ज्यादा उतार-चढ़ाव

मेष राशि की लड़कियां ऊर्जा से भरपूर, निडर और आत्मविश्वासी होती हैं। ये हर काम को पूरे जोश के साथ करती हैं, लेकिन इनकी एक कमजोरी है, इनका तेज गुस्सा। छोटी-छोटी बातें भी इन्हें जल्दी आहत कर देती हैं। गुस्से में ये अपनी बातों पर काबू नहीं रख पातीं और कई बार सामने वाले को ऐसी बातें कह देती हैं, जिनका बाद में पछतावा होता है। यही आदत कभी-कभी इनके वैवाहिक जीवन में तनाव पैदा कर सकती है।