Surya Gochar 2026: 31 मार्च से 14 अप्रैल तक बुध के नक्षत्र में सूर्य, मेष, सिंह और धनु को मिलेगा भाग्य का साथ

Surya Gochar 2026: ग्रहों के राजा सूर्य इस समय मीन राशि में विराजमान हैं और 31 मार्च 2026, मंगलवार को शाम 08 बजकर 16 मिनट पर रेवती नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। रेवती नक्षत्र के स्वामी बुध हैं, जिससे इस गोचर का विशेष प्रभाव देखने को मिलेगा। सूर्य का यह नक्षत्र परिवर्तन 14 अप्रैल की सुबह तक रहेगा, जो कई राशियों के लिए शुभ संकेत लेकर आ रहा है। इस दौरान करियर, धन और प्रतिष्ठा में सकारात्मक बदलाव के योग बन सकते हैं। खासतौर पर मेष, सिंह और धनु राशि के जातकों के लिए यह समय भाग्य का साथ देने वाला साबित हो सकता है।