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Surya Gochar: एक साल बाद चमकेगी किस्मत! 14 अप्रैल को सूर्य के उच्च राशि में प्रवेश से इन 3 राशियों पर मेहरबानी

Surya Gochar April 2026: 12 महीने बाद सूर्य 14 अप्रैल को अपनी उच्च राशि में प्रवेश कर रहे हैं। ज्योतिष के अनुसार यह एक बड़ी और महत्वपूर्ण घटना मानी जा रही है। इस गोचर का प्रभाव खासतौर पर 3 राशियों के लिए बेहद शुभ साबित हो सकता है।

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भारत

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MEGHA ROY

Mar 25, 2026

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सूर्य गोचर 14 अप्रैल: एक साल बाद बन रहा खास योग|फोटो सोर्स- Freepik

Surya transit in Aries 2026: वैदिक ज्योतिष में सूर्य को आत्मा, ऊर्जा, नेतृत्व और सफलता का कारक माना जाता है। 14 अप्रैल 2026 को सूर्य अपनी उच्च राशि मेष में प्रवेश करने जा रहे हैं, जो एक बेहद शुभ और प्रभावशाली गोचर माना जाता है। इस परिवर्तन का असर सभी 12 राशियों पर पड़ेगा, लेकिन कुछ राशियों के लिए यह समय खास तौर पर लाभकारी साबित हो सकता है। यह गोचर आत्मविश्वास, नई शुरुआत और करियर में प्रगति के संकेत दे रहा है। खासतौर पर 3 राशियों के जातकों के लिए यह अवधि किस्मत चमकाने वाली साबित हो सकती है।

मेष राशि में प्रवेश से खुलेगा भाग्य का द्वार

14 अप्रैल 2026 की सुबह सूर्य अपनी उच्च राशि मेष में प्रवेश करेंगे, यह गोचर सुबह 9:38 बजे होगा। ज्योतिष के नजरिए से यह बदलाव बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि मेष सूर्य की उच्च राशि है। यहां सूर्य लगभग एक महीने तक विराजमान रहेंगे, जिससे कई राशियों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं।

मेष राशि: आत्मविश्वास और करियर में उछाल

मेष राशि वालों के लिए यह गोचर बेहद शुभ संकेत दे रहा है। सूर्य आपके लग्न भाव में आ रहे हैं, जिससे व्यक्तित्व में निखार और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आप अपने काम को लेकर अधिक गंभीर और केंद्रित रहेंगे।करियर में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं और आपके काम की सराहना भी होगी। पदोन्नति के योग बन रहे हैं। व्यापार में आपकी योजनाएं सफल साबित हो सकती हैं।शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को भी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। संतान पक्ष से कोई खुशखबरी मिलने के संकेत हैं।

सिंह राशि: भाग्य का साथ और मान-सम्मान में वृद्धि

सिंह राशि के लिए सूर्य का यह गोचर विशेष लाभकारी साबित हो सकता है, क्योंकि सूर्य आपकी राशि के स्वामी हैं। नवम भाव में सूर्य का गोचर आपको भाग्य का पूरा साथ दिला सकता है।इस दौरान आपके निर्णय सटीक होंगे और समाज में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा। धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ सकती है, जिससे मानसिक शांति मिलेगी।नौकरीपेशा लोगों को मनचाही जगह पर ट्रांसफर या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यवसायियों के लिए भी यह समय जोखिम लेकर आगे बढ़ने का है, जिससे भविष्य में लाभ मिलेगा।हालांकि स्वास्थ्य और पारिवारिक रिश्तों, खासकर पिता के साथ, थोड़ा संयम बनाए रखना जरूरी रहेगा।

धनु राशि: आय में वृद्धि और सफलता के अवसर

धनु राशि के जातकों के लिए यह गोचर अनुकूल परिणाम देने वाला है। सूर्य पंचम भाव में प्रवेश कर रहे हैं, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है।आमदनी के नए स्रोत बन सकते हैं और समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। सरकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिल सकता है।लव लाइफ में मधुरता बनी रहेगी और रिश्तों में मजबूती आएगी। शिक्षा के क्षेत्र में भी सफलता मिलने के योग हैं।इसके साथ ही पुराने कर्ज या लोन से राहत मिलने की संभावना भी बन रही है।

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Published on:

25 Mar 2026 10:20 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Surya Gochar: एक साल बाद चमकेगी किस्मत! 14 अप्रैल को सूर्य के उच्च राशि में प्रवेश से इन 3 राशियों पर मेहरबानी

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