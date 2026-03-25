Surya Gochar: एक साल बाद चमकेगी किस्मत! 14 अप्रैल को सूर्य के उच्च राशि में प्रवेश से इन 3 राशियों पर मेहरबानी

सिंह राशि के लिए सूर्य का यह गोचर विशेष लाभकारी साबित हो सकता है, क्योंकि सूर्य आपकी राशि के स्वामी हैं। नवम भाव में सूर्य का गोचर आपको भाग्य का पूरा साथ दिला सकता है।इस दौरान आपके निर्णय सटीक होंगे और समाज में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा। धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ सकती है, जिससे मानसिक शांति मिलेगी।नौकरीपेशा लोगों को मनचाही जगह पर ट्रांसफर या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यवसायियों के लिए भी यह समय जोखिम लेकर आगे बढ़ने का है, जिससे भविष्य में लाभ मिलेगा।हालांकि स्वास्थ्य और पारिवारिक रिश्तों, खासकर पिता के साथ, थोड़ा संयम बनाए रखना जरूरी रहेगा।