Budh Ka Disha Parivartan: बुध की चाल बदलेगी 25 मार्च से, मेष, मिथुन और कन्या के लिए खुलेंगे सफलता के नए रास्ते

25 march 2026 mein budh badlenge chaal|फोटो सोर्स- Freepik
Budh Ka Disha Parivartan: वैदिक ज्योतिष के अनुसार बुध ग्रह को बुद्धि, वाणी, व्यापार और संचार का कारक माना जाता है। 25 मार्च 2026 को बुध अपनी दिशा बदलकर दक्षिणमार्गी होने जा रहे हैं, जिसका प्रभाव सभी राशियों पर पड़ेगा। इस बदलाव से खासतौर पर कुछ राशियों के लिए करियर, व्यापार और धन से जुड़े मामलों में नए अवसर बन सकते हैं। आइए जानते हैं बुध की इस चाल का किन राशियों को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा।
मेष राशि के लिए बुध का यह बदलाव नए अवसरों के दरवाजे खोल सकता है। इस समय आपकी सोच पहले से ज्यादा स्पष्ट और व्यावहारिक हो सकती है। जो काम लंबे समय से अटके हुए थे, उनमें धीरे-धीरे गति आने की संभावना है।व्यापार करने वाले लोगों को नए अवसर मिल सकते हैं और कुछ नए संपर्क भी बन सकते हैं, जो आगे चलकर लाभदायक साबित हो सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आपकी वाणी और तर्क शक्ति लोगों को प्रभावित कर सकती है। मीडिया, शिक्षा, लेखन या संचार से जुड़े लोगों के लिए यह समय खासतौर पर लाभदायक रहने की संभावना है। साथ ही सामाजिक पहचान में भी बढ़ोतरी हो सकती है।
मिथुन राशि के स्वामी स्वयं बुध ग्रह हैं, इसलिए उनकी चाल में होने वाला परिवर्तन इस राशि पर अधिक प्रभाव डाल सकता है। 25 मार्च के बाद आपके भीतर नई ऊर्जा और आत्मविश्वास महसूस हो सकता है।कामकाज के क्षेत्र में आपकी निर्णय क्षमता मजबूत हो सकती है, जिससे महत्वपूर्ण फैसले लेने में आसानी होगी। व्यापार से जुड़े लोगों को नए संपर्क और सहयोग मिल सकते हैं। छात्रों के लिए भी यह समय अनुकूल माना जा रहा है, खासकर वे छात्र जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। कुल मिलाकर इस अवधि में आपके नाम, काम और प्रतिष्ठा में वृद्धि के संकेत मिल सकते हैं।
कन्या राशि भी बुध ग्रह के प्रभाव में आती है, इसलिए इस परिवर्तन का असर इन जातकों पर भी दिखाई दे सकता है। आने वाले समय में आप योजनाबद्ध तरीके से काम करने में अधिक सफल हो सकते हैं। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिलने की संभावना है, जिससे आपके अनुभव और भरोसे में बढ़ोतरी होगी।व्यापार से जुड़े लोगों को सोच-समझकर लिए गए फैसलों से लाभ मिल सकता है। वहीं लेखन, शिक्षा, रिसर्च या विश्लेषण से जुड़े लोगों के लिए यह समय विशेष रूप से फलदायी माना जा रहा है। आर्थिक मामलों में भी धीरे-धीरे सुधार के संकेत दिखाई दे सकते हैं।
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