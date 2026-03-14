Budh Ka Disha Parivartan: बुध की चाल बदलेगी 25 मार्च से, मेष, मिथुन और कन्या के लिए खुलेंगे सफलता के नए रास्ते

मेष राशि के लिए बुध का यह बदलाव नए अवसरों के दरवाजे खोल सकता है। इस समय आपकी सोच पहले से ज्यादा स्पष्ट और व्यावहारिक हो सकती है। जो काम लंबे समय से अटके हुए थे, उनमें धीरे-धीरे गति आने की संभावना है।व्यापार करने वाले लोगों को नए अवसर मिल सकते हैं और कुछ नए संपर्क भी बन सकते हैं, जो आगे चलकर लाभदायक साबित हो सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आपकी वाणी और तर्क शक्ति लोगों को प्रभावित कर सकती है। मीडिया, शिक्षा, लेखन या संचार से जुड़े लोगों के लिए यह समय खासतौर पर लाभदायक रहने की संभावना है। साथ ही सामाजिक पहचान में भी बढ़ोतरी हो सकती है।