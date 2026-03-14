Surya Nakshatra Gochar 2026: नवरात्रि से पहले सूर्य का शनि के नक्षत्र में प्रवेश, मेष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशियों के लिए खुलेंगे धन कमाने के नए रास्ते

Surya Nakshatra Gochar 2026: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहों का नक्षत्र परिवर्तन जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। 18 मार्च 2026 को सुबह 9 बजकर 27 मिनट पर सूर्य देव उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जिसका स्वामी शनि ग्रह माना जाता है। खास बात यह है कि यह गोचर चैत्र नवरात्रि से ठीक एक दिन पहले हो रहा है, इसलिए इसका महत्व और बढ़ जाता है। सूर्य देव इस नक्षत्र में 31 मार्च 2026 तक रहेंगे। इस दौरान मेष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि वालों के लिए धन और सफलता के नए अवसर बन सकते हैं।