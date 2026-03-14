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Surya Nakshatra Gochar 2026: नवरात्रि से पहले सूर्य का शनि के नक्षत्र में प्रवेश, मेष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशियों के लिए खुलेंगे धन कमाने के नए रास्ते

Surya Nakshatra Gochar 2026: ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की चाल में होने वाले बदलाव का असर सभी राशियों पर अलग-अलग तरीके से देखने को मिलता है। आने वाले समय में सूर्य देव शनि के नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं।

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भारत

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MEGHA ROY

Mar 14, 2026

Surya Gochar 2026, Astrology News, Zodiac Signs Prediction,

Surya Gochar Effects on Zodiac Signs|फोटो सोर्स- Freepik

Surya Nakshatra Gochar 2026: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहों का नक्षत्र परिवर्तन जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। 18 मार्च 2026 को सुबह 9 बजकर 27 मिनट पर सूर्य देव उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जिसका स्वामी शनि ग्रह माना जाता है। खास बात यह है कि यह गोचर चैत्र नवरात्रि से ठीक एक दिन पहले हो रहा है, इसलिए इसका महत्व और बढ़ जाता है। सूर्य देव इस नक्षत्र में 31 मार्च 2026 तक रहेंगे। इस दौरान मेष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि वालों के लिए धन और सफलता के नए अवसर बन सकते हैं।

मेष राशि (Aries)

मेष राशि के लोगों के लिए सूर्य का यह नक्षत्र गोचर काफी अनुकूल रहने की संभावना है। कार्यक्षेत्र में आपको वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिल सकता है, जिससे लंबे समय से अटके काम भी आसानी से पूरे होने लगेंगे।इस दौरान आपकी निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी और लोग आपकी बातों को महत्व देंगे। समाज में मान-सम्मान बढ़ने के साथ-साथ आर्थिक स्थिति में भी सुधार के संकेत हैं। जो लोग व्यापार से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय नए ग्राहकों और बेहतर मुनाफे के अवसर लेकर आ सकता है।

सिंह राशि (Leo)

सिंह राशि वालों के लिए यह गोचर करियर के लिहाज से सकारात्मक परिणाम दे सकता है। पिछले समय में की गई मेहनत का फल मिलने की संभावना है। जो लोग सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे हैं या सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें अच्छे समाचार मिल सकते हैं।व्यापारियों के लिए भी यह समय फायदेमंद रह सकता है। व्यापार का विस्तार करने या नए प्रोजेक्ट शुरू करने के अवसर मिल सकते हैं। साथ ही आय के नए स्रोत बनने के योग भी बन रहे हैं, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है।

वृश्चिक राशि (Scorpio)

वृश्चिक राशि के लोगों के लिए यह समय कई मायनों में शुभ साबित हो सकता है। जीवन में सुख-सुविधाओं में बढ़ोतरी होने की संभावना है और परिवार में भी सकारात्मक माहौल बना रहेगा।अगर आप प्रॉपर्टी, जमीन या शेयर बाजार में निवेश करने की योजना बना रहे हैं, तो मार्च के अंत तक का समय आपके लिए अनुकूल रह सकता है। हालांकि किसी भी निवेश से पहले सही सलाह लेना जरूरी रहेगा। कुल मिलाकर यह अवधि आर्थिक रूप से राहत देने वाली हो सकती है।

कुंभ राशि (Aquarius)

कुंभ राशि वालों के लिए सूर्य का यह नक्षत्र परिवर्तन आत्मविश्वास और ऊर्जा बढ़ाने वाला साबित हो सकता है। लंबे समय से चल रही आर्थिक परेशानियों में धीरे-धीरे सुधार दिखाई दे सकता है।संभावना है कि किसी पुराने कर्ज से राहत मिले या वित्तीय स्थिति बेहतर होने लगे। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छे अवसर मिल सकते हैं। वहीं जो लोग पहले से काम कर रहे हैं, उनके लिए भी नई जिम्मेदारियां और तरक्की के संकेत बन सकते हैं।

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Updated on:

14 Mar 2026 12:06 pm

Published on:

14 Mar 2026 11:15 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Surya Nakshatra Gochar 2026: नवरात्रि से पहले सूर्य का शनि के नक्षत्र में प्रवेश, मेष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशियों के लिए खुलेंगे धन कमाने के नए रास्ते

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